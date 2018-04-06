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遭港特首點名批判 戴耀廷表失望並提5反問

2018-04-06 22:05中央社 台北6日電

針對香港特首林鄭月娥點名他鼓吹「港獨」違法違憲，香港大學法律學系副教授戴耀廷今天下午發表聲明表示「極度失望」，並提出5個反問要求回應。

戴耀廷今天下午在他的臉書專頁發表「對香港特政府的嚴正要求」說，林鄭月娥今天表示親自聽了他在台灣論壇上的發言錄音，才同意特區政府發出的譴責聲明，但特區政府卻沒有讓他有任何申辯的機會，就發出此損害性嚴重的聲明，違背程序公義的原則。

戴耀廷指出，林鄭月娥所聽見的錄音，只是他在那次論壇中非常簡短的總結發言。相關的觀點，他在過去幾年，在香港的報章也曾發表。他認為香港人可通過民主自決考慮成為獨立國家、與中國其他族群組成聯邦或邦聯的想法，那是「建基在中國現在的專制政權已結朿的前提下」。

戴耀廷並提出5個反問，要求林鄭月娥與港府回應：

一、請明確指出他當天的發言，如何構成「鼓吹」港獨自決？是否提出人們應思考或討論中國及香港的未來可以有的各種可能性，就已算是「鼓吹」港獨自決？若是的話，這是否不合符比例地限制了港人的言論自由？

二、為何在發出譴責聲明前，沒有給予他任何申辯的機會？特區政府是否認為在行使公權力時不用遵從程序公義的原則？

三、 過去他在香港也曾發表相近且更完整的觀點，但特區政府卻一直沒有表示什麼意見，那是否指他整全的觀點並沒有違反憲法和基本法？現在只是根據他在論壇當天的簡短發言就發出譴責聲明，那是否斷章取義？

四、在香港有不少人發表的言論，是直接及清楚地支持港獨和自決的，為何特區政府從來沒有向這些人士發出任何譴責聲明？現在對他發出的譴責聲明，是否存在政治篩選？若是的話，這做法是否非常不合理？

五、他雖在大學有教職，但沒有任何官職，亦不從屬任何政黨，只是一名普通市民，為何特區政府竟會如此罕有地向一名普通市民在海外發表的言論發出如此嚴厲的譴責聲明？當中是否涉及不可告人的政治原因或目的？

香港特首港獨林鄭月娥
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