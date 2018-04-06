親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

清明祭江青未受阻 學者：大陸社會全面復左

2018-04-06 18:30中央社 台北6日電

昨天是清明節，中國大陸網上傳出中國文化大革命「四人幫」之首江青的墓前有人獻花籃的照片。有學者認為，大陸社會全面復左，如今毛左派勢力強，與中國當局不再阻止「挺毛」活動有關。

自由亞洲電台引述北京一名要求匿名的網民5日說，位於北京福田公墓江青墓地有多名保全人員監視，「但墓碑未如以往般被遮蓋，而是敞開著讓人拍照。」

據報導，2015年4月5日，北京毛左派到福田公墓拜祭江青墓遭到數十名保全人員阻撓，當時毛派與被稱為「右派女人」發生爭執。警察將多名祭奠江青的民眾帶到蘋果園派出所盤問，還引發各地左派民眾關注，紛紛致電派出所交涉。

北京一匿名文史學者說：「（拜祭）江青這個事情，每年都有這樣的情況。尤其是現在毛派勢力做大，左派勢力做大以後，這個對江青祭奠從來沒有少。這個也可以看出社會的心態，現在全面復左。」

香港星島日報今天報導，網上傳出照片顯示，祭拜花籃兩側的紅色綬帶上款寫「獻給江青媽媽永垂不朽」，落款是「河南商丘毛澤東思想群」。

但花籃落款「河南商丘毛澤東思想群」，網上查無相關資料。

自由亞洲電台報導指出，河南商丘是已故中共領導人毛澤東的機要秘書之一謝靜宜的故鄉。謝靜宜在毛身邊17年，一度獲得毛澤東和江青的歡心。謝靜宜於2017年3月去世。

原名李雲鶴的江青是演員出身，為毛澤東的第4任妻子，文化大革命期間成為中央文革領導小組的主要成員，是當時中國共產黨的主要領導人之一，後被認定為四人幫之首。

1976年，在毛澤東病逝後不久，江青被抓扣審查。中共於1977年7月決定開除江青黨籍，1981年判處她死刑，緩期2年執行，後減為無期徒刑。

中共官方說法是，江青於1991年5月14日在保外就醫期間自殺身亡。1991年5月24日，江青遺體於北京八寶山火化；2002年，江青的骨灰下葬北京福田公墓。

北京毛澤東中共
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

陸駐美大使崔天凱嗆美 「沒人能阻止中國統一」

2018-04-06 00:18

俄羅斯總統普亭會見王毅：期待6月再次訪中

2018-04-06 11:55

相見歡！普亭稱俄中關係非常好 王毅說開啟新時代

2018-04-06 16:14

中俄有共識 王毅：徹底拔掉半島生戰生亂引信

2018-04-05 22:16

709案最後一人王全璋失蹤千日 妻北京→天津徒步尋夫

2018-04-05 20:46

陸前首席談判代表：中美貿易談判川普選錯武器：關稅

2018-04-05 15:30

中美貿易戰 真正險棋在匯率

2018-04-05 15:00

不甩解放軍 美國羅斯福號航母戰鬥群闖南海

2018-04-05 15:00

解放軍南海大集結…迎習近平？恫嚇美國？

2018-04-05 14:59

新華社：拿起貿易保護主義大棒 傷害的終將是美國自己

2018-04-05 12:57

陸駐美大使會見美國代理國務卿：要求美方停止301調查

2018-04-05 11:05

陸防長到訪 俄媒：讓美清楚中俄關係密切

2018-04-05 10:57

挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海

2018-04-05 00:18

中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41

中國將對美債出招？ 陸學者：可能性低

2018-04-04 22:21

南海集結40軍艦 陸專家：提升遼寧艦作戰力

2018-04-04 17:43

大陸拋售美債報復？中方：安全性為首要考量

2018-04-04 17:22

中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13

港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05

港大戴耀廷倡港獨 灣區統促會譴責

2018-04-04 17:04

大陸官媒：美國貿易霸凌會造成「十種傷」

2018-04-04 16:51

中共外交部：妄圖透過施壓恫嚇使大陸屈服 從未成功過

2018-04-04 16:37

清單來了！陸反制美106項商品加徵25%關稅

2018-04-04 16:15

陸對美反制關稅：大豆、汽車等106項商品加徵25%

2018-04-04 15:52

78台詐欺犯押至天津 詐騙人民幣上億元

2018-04-04 15:08

【即時短評】台詐欺犯橫行 最怕被遣返大陸

2018-04-04 12:28

若大陸武統 徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰

2018-04-04 12:22

陸再押走78台嫌 陸委會：單方作為未能有效打擊詐騙

2018-04-04 11:24

福建海峽號 每周一改往返平潭、台中

2018-04-04 01:53

大麥嶼港直航基隆 旅客再創高

2018-04-04 01:49

陸委會：中國銀行屬黨政軍機構 任職須經許可

2018-04-04 01:04

主張憲政民主 毛澤東前秘書李銳病危

2018-04-04 00:59

博鰲論壇「蕭習會」積極安排中 外界關注

2018-04-04 00:54

博鰲論壇 習近平將宣布改革開放新政

2018-04-04 00:48

陸梵建交仍卡關？ 中共：拒絕羅馬完全掌握主教任命權

2018-04-04 00:42

陸委會禁台生條款 無法源

2018-04-04 00:26

處女出訪給中國 習大讓金正恩當靠山

2018-04-02 16:22

55公里港珠澳大橋 帶動粵港澳大灣區起飛

2018-04-02 10:55

兩岸較勁 大陸磁吸對台灣的挑戰

2018-03-31 09:41
看更多

熱門文章

師生古來古去！理科生為掃墓 文言文假條暴紅

2018-04-05 20:16

清明好驚嚇！公墓沒人卻傳來哭聲…怎麼回事？

2018-04-05 20:21

首艘大陸國產航空母艦 將於本月渤海海試

2018-04-06 08:25

中俄有共識 王毅：徹底拔掉半島生戰生亂引信

2018-04-05 22:16

陸駐美大使崔天凱嗆美 「沒人能阻止中國統一」

2018-04-06 00:18

深夜悄悄上街掃地 全球首個無人駕駛清潔車隊上海誕生

2018-04-06 08:34

浙大女神啦啦隊！ 不只功課好 顏值還超高

2018-04-05 20:12

台灣詐團連環騙 陸女慘失3700萬

2018-04-06 00:18

「老天真任性」一天驟降20℃ 北京30年來首見4月雪

2018-04-05 20:32

華人首次登頂！富比世「全球最佳創投人」是沈南鵬

2018-04-05 20:30

對岸緊盯排廢 傳統小廠掀關門潮

2018-04-06 00:02

港首個成人展 猛男熱舞、年輕女客玩high

2018-04-06 16:21

洪秀柱、郁慕明祭黃陵 劉結一也在場

2018-04-06 00:18

俄羅斯總統普亭會見王毅：期待6月再次訪中

2018-04-06 11:55

台商：只要有錢賺 到哪裡不可以

2018-04-06 02:25

上海清潔工集體被扣薪 連日罷工官方調查

2018-04-05 20:40

海南綠色變革30年 成績亮眼

2018-04-06 02:25

709案最後一人王全璋失蹤千日 妻北京→天津徒步尋夫

2018-04-05 20:46

人行防冒名開戶 嚴查身分證

2018-04-06 00:02

無懼貿易戰升級 港股大漲

2018-04-06 09:51

香港理工大學6教師被裁 工會批校方無理

2018-04-05 20:34

大陸惠台措施 台商：落實最重要

2018-04-06 02:25

中國大陸限汙令延燒 環保稅開徵 台商迎戰「綠色風暴」

2018-04-05 20:24

影／外賣小哥「詩詞」戰勝北大碩士 隔天淡定送餐

2018-04-06 15:03

涉慫恿台生殺市長 港16歲少年被捕

2018-04-05 20:35

去上帝地盤遛彎免簽！ 冥界護照信用卡 殯葬品飄潮味

2018-04-05 20:17

陸限汙新政／專家：把危機變轉機 台商利多浮現

2018-04-06 00:02

影／婦人霸飛機機位 被香港正義作家罵跑

2018-04-05 20:27

陸限汙新政／他們做環保，走在產業前端

2018-04-06 00:02

還要暗號！廣州中學秘考招生如「諜對諜」

2018-04-05 20:13

華為五年後營收 上看5.8兆

2018-04-06 00:02

清明 山東踏青人潮

2018-04-06 02:25

相見歡！普亭稱俄中關係非常好 王毅說開啟新時代

2018-04-06 16:14

中央財經委員會 維持4政治局常委領軍

2018-04-05 21:33

川普揚言對陸加碼徵稅 陸官媒批可笑

2018-04-06 15:56

瀋陽中學「禁愛令」 並肩散步、互傳短信…小心被開除

2018-04-05 20:14

返鄉掃墓 深圳單日65萬人出入

2018-04-06 02:25

甘肅考勒隧道維修

2018-04-06 02:25

清明掃墓引近百山火 丫髻山燒禿

2018-04-06 16:17

新體驗 貴陽推高鐵+共享汽車

2018-04-06 02:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top