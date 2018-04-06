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4個原因讓大陸有信心在貿易戰中打敗川普

2018-04-06 11:12聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報5日報導，在中美貿易戰中，中國大陸官員對於打贏美國總統川普超有信心，主因是儘管大陸在經濟上籌碼不如美國多，但在政治上，大陸國家主席習近平享有的優勢遠高於川普，可讓中方妥善因應貿易戰的附帶後果。

紐時說，大陸國營媒體把川普描述成企圖破壞全球貿易體系的惡霸，同時把大陸政府說成是公正的自由貿易龍頭，且習已把中美相爭拿來強化中共的說辭，指美國決意阻止中國崛起，但已無法阻止，因為中國已太強大、中國的經濟規模已太龐大。

但在中國宣傳中並未提到的是，中方用了一些有問題的手段，將外國公司逐出幾個關鍵技術市場，且未說明一項事實：純就經濟而言，中國面對貿易戰其實比中國官員承認的還脆弱。

貿易占中國經濟的很大一部分，由於美國買中國的東西較多，因此美方打擊中國製造商的辦法，多於中方打擊美國製造商的辦法。相對的，中方現在所提的報復性關稅已涵蓋中國向美方購買產品的三分之一以上，這使中方回擊的選項變少。

但在政治上，習近平享有的優勢遠高於川普，可讓中方妥善因應貿易戰的附帶後果。習對新聞媒體及共產黨的威權掌控，意謂他的政策在國內少有人批評，而川普在今年11月的美國期中選舉前，必須跟美國企業和消費者的抱怨搏鬥。

就政府對自家經濟的控制而言，中方遠比美方強大，這讓中國政府可下令銀行支持因美國關稅而受害的產業，並藉此向民眾隱瞞職缺裁減或關廠的消息。中國政府還可以把貿易戰的痛苦分攤開來，即忍受國營企業多年虧損。

此外，紐時還指出三項因素，使得中方對打贏中美貿易戰信心十足：

首先，紐時引述北京研究公司佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）常務董事葛藝豪（Arthur R. Kroeber）的話說，美方誇大了那些關稅可能對中國造成的痛苦。葛藝豪指出，他估計美方行動最多能讓中國經濟成長減少0.1個百分點，不足以迫使中方政策大幅改變。

其次，中國官員似乎認為，他們可以善用他們眼中美國政治體系中的弱點。北大經濟學教授王勇在解釋中方為何瞄準大豆之類農產品，作為可能實施報復性關稅的項目時說，美國農業部門在國會中相當具有影響力，「中國希望美國內政系統來做這事」，意思是由美國農民或國會議員採取行動，反對川普針對中國產品打算實施的制裁關稅。

再者，中方在國際上的策略一直是孤立美國，分化美國及其歐洲和亞洲的盟友，那些盟友跟美國一樣，關切中國貿易政策。葛藝豪說，用一個國際聯合陣線來對付中國，將比單單美國關稅來得有效，但截至目前為止，川普並未努力建構這個聯合陣線。

紐約時報指出，大陸在近來的中美貿易戰中，希望由美國農民或國會議員來反對川普總統打...
紐約時報指出，大陸在近來的中美貿易戰中，希望由美國農民或國會議員來反對川普總統打算實施的制裁關稅。圖為美國愛阿華州格蘭傑市，農民在大豆田噴灑農藥。美聯社
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