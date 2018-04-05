中俄有共識 王毅：徹底拔掉半島生戰生亂引信

2018-04-05 22:16 中央社 台北5日電



中國外交部長王毅（圖）今天在俄羅斯表示，政治解決朝鮮半島核問題，首先要堅持無核化，二是堅持「雙軌並進」，三是堅持分階段、同步走、一攬子解決的推進思路，徹底拔掉半島生戰生亂引信。 中新社 分享 facebook

中國外交部長王毅今天在俄羅斯表示，政治解決朝鮮半島核問題，首先要堅持無核化，二是堅持「雙軌並進」，三是堅持分階段、同步走、一攬子解決的推進思路，徹底拔掉半島生戰生亂引信。

中國國家主席習近平特使、國務委員兼外交部長王毅4至5日赴莫斯科進行工作訪問，5日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談後共同會見記者時，針對下一步朝鮮半島形勢及中俄所能發揮作用，作出上述表示。

中國外交部官網報導稱，王毅表示，已就半島局勢的最新變化與拉夫羅夫外長形成新的共識。中俄雙方都希望以預定舉行的南北韓、北韓與美國領導人會晤為契機，徹底拔掉半島生戰生亂的引信，把核問題重新納入對話談判的軌道。

至於如何政治解決半島核問題？王毅指出，首先要堅持無核化這一大方向。半島無核化是解決所有與半島有關問題的總鑰匙，是通向半島長治久安的總路徑。各方都應堅持這一大方向不動搖。

第二是堅持實現半島無核化與建立半島和平機制「雙軌並進」。他表示，半島核問題與各方、尤其是北韓長期面臨的安全威脅密切相關。在推進無核化進程中，解決北韓方面的正當安全關切，是合情合理的要求，是實現無核化的應有之義。

第三是堅持分階段、同步走、一攬子解決的推進思路。半島核問題由來已久，各方尤其是美國與北韓之間缺乏基本信任。

王毅指出，和平進程要在確定無核化的前提下循序漸進，相向而行。在每個階段，各方都應承擔相對應的責任與義務。這樣就能保障和平進程可持續，保障對話談判不中斷。

報導還稱，中俄雙方將就此繼續加強協調，並與其他利益攸關方保持溝通，共同推動來之不易的對話談判勢頭，共同維護半島和地區的和平穩定。