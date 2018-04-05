中央財經委員會 維持4政治局常委領軍

2018-04-05 21:33 中央社 上海5日電



在中國這次機構改革中，中央財經領導小組更名為中央財經委員會，並於2日召開首次會議。根據央視報導，該委員會的領導小組有4名政治局常委，與先前中央財經領導小組一致。

大陸央視日前報導，中央財經委員會的主任為中共總書記、中國國家主席習近平，副主任為中共政治局常委、國務院總理李克強；委員為中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧及中央政治局常委、國務院副總理韓正。

中國此次機構改革，黨中央決策議事協調機構變動較大，其中有4個領導小組更名為委員會，分別為中央全面深化改革委員會、中央網絡安全和信息化委員會、中央財經委員會、中央外事工作委員會。

微信公眾號「政知見」表示，更名為委員會後，中央全面深化改革委員會和中央財經委員會分別在3月28日和4月2日召開第一次會議。與中央財經委員會一樣，中央全面深化改革委員會的領導也是上述4名常委。

根據官方報導，中央財經委員會第一次會議研究審定「中央財經委員會工作規則」，但官方並未披露具體內容。此外，第一次會議聚焦3項議題，包括金融風險、精準脫貧和環境問題。

新華社先前曾報導，中央財經領導小組每次會議議題，都是習近平「深入調研、反覆研究、深思熟慮後親自確定的。每次會議他都親自主持，對每一個議題，他都發表重要講話。」可見前述3項議題的重要性。