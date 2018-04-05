美中貿易戰 中國官媒自稱初戰告捷

2018-04-05 20:45 中央社 北京5日電



美中貿易戰開打，中共官媒微信公眾號俠客島今天發表評論文章宣稱，貿易戰進行至今，中國對美國的「精準打擊策略」，對美國國內的觸動效果非常好，「可以說初戰告捷」。路透 分享 facebook

美中貿易戰開打，中共官媒微信公眾號俠客島今天發表評論文章宣稱，貿易戰進行至今，中國對美國的「精準打擊策略」，對美國國內的觸動效果非常好，「可以說初戰告捷」。

俠客島是人民日報海外版的微信公眾號。文章認為，中國4日公布的加徵關稅商品清單，精準打擊到了美國總統川普的「七寸」（要害），因為清單中涉及農產品、汽車、化工產品，而這些產品大量出口中國，但有替代性，且產地主要是川普的票倉。

文章聲稱，像是大豆，中國是美國大豆第一大出口市場，比重達62%，而生產大豆的美國中部農業州是川普的核心支持者及共和黨票倉。選擇這些州的農產品「下手精準反制，相信美國國內的壓力會很快聚集到川普頭上」，且讓巴西、阿根廷的大豆準備進軍中國。

這篇文章又說，汽車工業發達的密西根州，同樣是川普的票倉，美國汽車被中國提高關稅，對密西根州同樣是個「重大打擊」。至於被加稅的化工產品及航空產業，背後的財團都是川普的重要支持者。

但文章提到，川普在推特上說「沒有與中國打貿易戰」，並不意味退縮。因為川普還是個非常老到的談判高手，推特裡表達了好幾層意思。

首先是安撫美國國內，其次是把問題甩給了前幾任美國政府，接著又拋出3000億美元的智慧財產權糾紛。可見，中美交鋒仍將繼續。

文章最後說，中國不妨保持「同等力度、同等規模」的回擊方式，「以不變應萬變」，現階段必須繼續向美國國內施壓，爭取更多談判籌碼。至於長遠來看，中國要保持戰略定力，且不妨把美中貿易戰的外部壓力轉變為內部改革動力，「化危為機」。