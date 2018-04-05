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709案最後一人王全璋失蹤千日 妻北京→天津徒步尋夫

2018-04-05 20:46世界日報 中國新聞組╱北京5日電

709案未審未判「最後一人」、人權律師王全璋已被羈押999天，至今沒有律師能夠會...
709案未審未判「最後一人」、人權律師王全璋已被羈押999天，至今沒有律師能夠會見。王全璋的妻子李文足昨日自北京市最高法院出發，徒步前往天津市第二中院尋找丈夫。 路透
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709案未審未判「最後一人」、人權律師王全璋已被羈押999天，至今沒有律師能夠會見。王全璋的妻子李文足昨日自北京市最高法院出發，徒步前往天津市第二中院尋找丈夫。李文足表示，希望以徒步尋夫的方式表達一種堅持，並叩問中國的法治。

自由亞洲電台報導，4日上午9時30分，李文足從北京市最高法紅寺村門口出發，徒步去天津市二中院尋找她的丈夫王全璋。

李文足表示，她用盡所有法律手段都沒有辦法得知王全璋的任何消息，所以只能選擇徒步的方式表達心中的堅持，同時尋求司法的公平公正。「王全璋已經失蹤近千日了。這麼長的時間裡，我們去了這麼多機關單位控告，要一個說法，但我們做的一切努力都沒有任何結果。中國是不是一個法治國家？我希望我這個行動表達我的決心。」

李文足希望，當她抵達天津二中院後法院的法官能夠接待她。李文足還表示，當天下午北京突然下起大雪，但有不少朋友在她身邊陪同她。「沒想到竟然是這樣的一個天氣。不管怎麼樣，我們都不會停下腳步。非常感謝這麼多朋友關注我們、支持我們，陪著我走這個尋夫之路。」

據報導，709案涉案律師翟巖民的妻子劉二敏與李文足共同徒步了一個上午。她表示，幾名709案家屬都與李文足同行，她們都十分關心王全璋的情況，「就剩下王全璋一個人了現在沒有結果，希望知道他這個人到底怎麼回事。」

有關注事件的網友評論道：「古有孟姜女千里尋夫哭長城，今日李文足千日尋夫徒步京津，蓋因天朝之殘暴不亞於當年。願此事流傳千秋萬代，讓後代警惕任何形式的專制復辟。」

709事件

2015年5月，中國維權人士徐純合在黑龍江慶安火車站遭民警攔截，混亂中不但遭員警開槍擊斃，當地警方事後還拘留20多名到場聲援的民眾及律師，引發660名中國律師集體連署抗議。中國官方隨後於同年7月9日起在境內展開一連串逮捕自由派律師的行動，被稱為「709事件」。

王全璋被中國官方依「顛覆國家政權罪」嫌批捕，原被關押在天津市第二看守所，案件於去年2月起訴至法院，隨後就沒有任何消息，王全璋也成了709案中唯一一名至今未審未判的律師。

709案未審未判「最後一人」、人權律師王全璋已被羈押999天，至今沒有律師能夠會...
709案未審未判「最後一人」、人權律師王全璋已被羈押999天，至今沒有律師能夠會見。王全璋的妻子李文足昨日自北京市最高法院出發，徒步前往天津市第二中院尋找丈夫。 路透社
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