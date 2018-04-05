中美貿易戰 真正險棋在匯率

2018-04-05 15:00 世界日報 雲上風



北京清明飛雪天，被稱為30年未見。也就在這天，中國當局公布「對美加徵關稅商品清單」，涉及500億美元。中美間各開清單互相威脅，這也可以說是中美貿易乃至中美關係的30年未見。

中國方面這回開的清單，是要對原產於美國的大豆等農產品、汽車、化工品、飛機等進口商品對等採取加徵關稅措施，稅率為25%，涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。

這份清單，應是對4月3日美國貿易代表辦公室發布清單的快速反應。美國方面建議加徵關稅的自中國進口產品清單，包含大約1300個獨立關稅項目，價值也約500億美元，涉及航空航天、信息和通信技術、機器人和機械等行業。美國貿易代表辦公室建議對清單上中國產品徵收額外25%的關稅。

中國清單已出，這時變成戰前動員時刻，民間的反應只能是一致的了，那就是國家和民族概念上升到一定程度了。然而，這盤棋可能很快推和，也可能險棋在後。

所謂很快推和，是因為美方的建議清單公布後，將有60天的公示磋商期，到期後才公布「對華301調查」的最終制裁清單。而中方的反擊清單，實施日期則要視美國政府對中國商品加徵關稅實施情況，由中國國務院關稅稅則委員會另行公布。所以這場貿易戰，目前只是雙方示強，示強的目的都是強硬試探對方底牌，都不敢說立即實施，這樣的打仗，考驗的只是旁觀者的心理素質。

一場隨時以和局收場的貿易戰，也極可能變成一場超出貿易的經濟戰。這是因為所謂的貿易戰，終極目標不是商品價格漲跌和徵稅多少，而是在匯率上，人民幣和美元的匯率戰才是未來極兇險的主戰場。