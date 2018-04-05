不甩解放軍 美國羅斯福號航母戰鬥群闖南海

2018-04-05 15:00 世界日報 中國新聞組╱北京5日電



挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海 圖／路透社 分享 facebook

中美貿易戰升溫之際，另一頭南海也不平靜，兩國角力不斷。美國以「羅斯福」號航母為首的第九航母打擊大隊近日進入南海海域，值此敏感時刻，中國海軍40多艘艦艇也疑似正在南海舉行大規模軍事演習。

觀察者網3日以「美軍羅斯福號航母進入南海，針對中國南海大演習」為標題報導指出，以羅斯福號航母為旗艦的第九航母打擊大隊於2日抵達新加坡，進行定期的港口訪問。它與第17艦載航空兵中隊、提康得羅加級導彈巡洋艦「邦克山號」（CG-52）和阿利伯克級導彈驅逐艦「桑普森號」（DDG-102）一起抵達。但目前羅斯福號已經離開新加坡，並於北京時間3日進入南海海域。

報導稱，據美國海軍官方網站宣布，「羅斯福」號航母為旗艦的第九航母打擊大隊已經編入第七艦隊，並將參加一系列與多國海軍進行的聯合演習，並幫助他們解決「共同的海上安全擔憂」。

另外，據新浪軍事刊登文章指出，這個情節讓人想起了此前央視的報導，節目披露在2016年7月，中國海軍三大艦隊在南部海域演習，與此同時，美軍兩個航母戰鬥群也在南部海域。

當時央視稱，7月，南海戰雲密布，火箭軍與海軍聯合行動，千里之外火箭軍接到聯合作戰指示，數十枚新型導彈「引弓待發」。後續分析認為，新型導彈就是被稱為「航母殺手」的東風-21D反艦彈道導彈，「數十枚」同時進入戰備狀態是極其罕見的事情，而「引弓待發」的狀態意味著目標被鎖定，隨時可以發動打擊。

在當時的態勢下，東風-21D的目標只有兩艘美軍航母。除此之外，數十枚新型導彈中或還包含中國還有射程更遠被稱為「關島殺手」的東風-26反艦彈道飛彈。