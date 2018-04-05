親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

對抗少子化 日夫妻返鄉創造年營收6億的奇蹟

不甩解放軍 美國羅斯福號航母戰鬥群闖南海

2018-04-05 15:00世界日報 中國新聞組╱北京5日電

挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海 圖／路透社
挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海 圖／路透社
分享

中美貿易戰升溫之際，另一頭南海也不平靜，兩國角力不斷。美國以「羅斯福」號航母為首的第九航母打擊大隊近日進入南海海域，值此敏感時刻，中國海軍40多艘艦艇也疑似正在南海舉行大規模軍事演習。

觀察者網3日以「美軍羅斯福號航母進入南海，針對中國南海大演習」為標題報導指出，以羅斯福號航母為旗艦的第九航母打擊大隊於2日抵達新加坡，進行定期的港口訪問。它與第17艦載航空兵中隊、提康得羅加級導彈巡洋艦「邦克山號」（CG-52）和阿利伯克級導彈驅逐艦「桑普森號」（DDG-102）一起抵達。但目前羅斯福號已經離開新加坡，並於北京時間3日進入南海海域。

報導稱，據美國海軍官方網站宣布，「羅斯福」號航母為旗艦的第九航母打擊大隊已經編入第七艦隊，並將參加一系列與多國海軍進行的聯合演習，並幫助他們解決「共同的海上安全擔憂」。

另外，據新浪軍事刊登文章指出，這個情節讓人想起了此前央視的報導，節目披露在2016年7月，中國海軍三大艦隊在南部海域演習，與此同時，美軍兩個航母戰鬥群也在南部海域。

當時央視稱，7月，南海戰雲密布，火箭軍與海軍聯合行動，千里之外火箭軍接到聯合作戰指示，數十枚新型導彈「引弓待發」。後續分析認為，新型導彈就是被稱為「航母殺手」的東風-21D反艦彈道導彈，「數十枚」同時進入戰備狀態是極其罕見的事情，而「引弓待發」的狀態意味著目標被鎖定，隨時可以發動打擊。

在當時的態勢下，東風-21D的目標只有兩艘美軍航母。除此之外，數十枚新型導彈中或還包含中國還有射程更遠被稱為「關島殺手」的東風-26反艦彈道飛彈。

南海導彈海軍
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

中美貿易戰 真正險棋在匯率

2018-04-05 15:00

解放軍南海大集結…迎習近平？恫嚇美國？

2018-04-05 14:59

新華社：拿起貿易保護主義大棒 傷害的終將是美國自己

2018-04-05 12:57

陸駐美大使會見美國代理國務卿：要求美方停止301調查

2018-04-05 11:05

陸防長到訪 俄媒：讓美清楚中俄關係密切

2018-04-05 10:57

挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海

2018-04-05 00:18

中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41

中國將對美債出招？ 陸學者：可能性低

2018-04-04 22:21

南海集結40軍艦 陸專家：提升遼寧艦作戰力

2018-04-04 17:43

大陸拋售美債報復？中方：安全性為首要考量

2018-04-04 17:22

中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13

港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05

港大戴耀廷倡港獨 灣區統促會譴責

2018-04-04 17:04

大陸官媒：美國貿易霸凌會造成「十種傷」

2018-04-04 16:51

中共外交部：妄圖透過施壓恫嚇使大陸屈服 從未成功過

2018-04-04 16:37

清單來了！陸反制美106項商品加徵25%關稅

2018-04-04 16:15

陸對美反制關稅：大豆、汽車等106項商品加徵25%

2018-04-04 15:52

78台詐欺犯押至天津 詐騙人民幣上億元

2018-04-04 15:08

【即時短評】台詐欺犯橫行 最怕被遣返大陸

2018-04-04 12:28

若大陸武統 徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰

2018-04-04 12:22

陸再押走78台嫌 陸委會：單方作為未能有效打擊詐騙

2018-04-04 11:24

福建海峽號 每周一改往返平潭、台中

2018-04-04 01:53

大麥嶼港直航基隆 旅客再創高

2018-04-04 01:49

陸委會：中國銀行屬黨政軍機構 任職須經許可

2018-04-04 01:04

主張憲政民主 毛澤東前秘書李銳病危

2018-04-04 00:59

博鰲論壇「蕭習會」積極安排中 外界關注

2018-04-04 00:54

博鰲論壇 習近平將宣布改革開放新政

2018-04-04 00:48

陸梵建交仍卡關？ 中共：拒絕羅馬完全掌握主教任命權

2018-04-04 00:42

陸委會禁台生條款 無法源

2018-04-04 00:26

天宮一號墜落預測失準 算是「完美」回家嗎？

2018-04-03 21:00

新華社發文 指賴清德言語很放浪

2018-04-03 15:48

BBC：中國「新四大發明」遭打臉 官媒為何仍不斷宣傳？

2018-04-03 15:17

建制派續施壓港大 環球時報：有必要將戴耀廷逐出校園

2018-04-03 14:21

港獨說風波…圍剿戴耀廷 人民日報「參戰」

2018-04-03 14:19

戴耀廷風波「起火點」 論壇主辦人：有人蓄意報復

2018-04-03 14:19

中國頒布宗教自由白皮書 堅持自辦教會

2018-04-03 13:42

國宴上習近平、金正恩還在熱聊 「霸氣老王」先開吃

2018-04-03 13:12

植樹「7+1」習近平帶上王岐山 打破慣例

2018-04-03 13:06

影／除特供茅台 習大豪送金正恩250萬人民幣厚禮

2018-04-03 12:19
看更多

熱門文章

陸對美反制關稅：大豆、汽車等106項商品加徵25%

2018-04-04 15:52

中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41

大陸官媒：美國貿易霸凌會造成「十種傷」

2018-04-04 16:51

大陸拋售美債報復？中方：安全性為首要考量

2018-04-04 17:22

挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海

2018-04-05 00:18

守護過世愛妻 癡情大叔辭職到墓園當8年守墓人

2018-04-05 13:30

清單來了！陸反制美106項商品加徵25%關稅

2018-04-04 16:15

南海集結40軍艦 陸專家：提升遼寧艦作戰力

2018-04-04 17:43

買BigBang假門票 59人首爾被丟包

2018-04-04 20:18

中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13

中國將對美債出招？ 陸學者：可能性低

2018-04-04 22:21

大陸34城投入軌道建設 規模空前

2018-04-05 03:31

妙齡女輕忽感冒心臟驟停 忍痛截肢右腿為保命

2018-04-05 13:38

中共外交部：妄圖透過施壓恫嚇使大陸屈服 從未成功過

2018-04-04 16:37

陸駐美大使會見美國代理國務卿：要求美方停止301調查

2018-04-05 11:05

大陸5月1日起 調降增值稅稅率

2018-04-04 20:43

陸防長到訪 俄媒：讓美清楚中俄關係密切

2018-04-05 10:57

港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59

限汙令發威／陸開徵環保稅 台商迎戰綠色風暴

2018-04-05 00:04

《大般若波羅蜜多經》2.39億港元成交 破拍賣紀錄

2018-04-05 09:50

藏2200裙底影片…前監誓員偷拍 辯有強迫症

2018-04-04 20:20

西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26

陸女遭台灣詐騙集團騙走3700萬 背後手法大公開

2018-04-05 14:45

公布第二波反制清單後 大陸啟動WTO對美爭端解決程序

2018-04-04 20:26

陸計畫對美飛機加徵25%關稅 波音暢銷機型737將受影響

2018-04-05 14:16

高鐵香港段測試首現問題 車輪偏離路軌

2018-04-04 16:44

港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05

士林夜市上海搶灘 四川小吃踢館

2018-04-05 03:31

破紀錄 寧德時代光速登A股

2018-04-05 00:04

709事件最後一人 王全璋妻徒步天津尋夫

2018-04-04 16:48

美團全資收購摩拜單車

2018-04-05 03:31

美祭301制裁清單 陸股小跌作收

2018-04-04 16:18

新華社：拿起貿易保護主義大棒 傷害的終將是美國自己

2018-04-05 12:57

限汙令發威／台資大廠砸重金 加速改造

2018-04-05 00:04

台港澳人通關 清明期間開啟全部查驗通道

2018-04-05 03:31

陸官媒警告：新能源車產能存在過剩風險

2018-04-04 16:57

銀保監會：將整治影子銀行和交叉金融

2018-04-04 20:27

疑遭餵「毒燒肉」 3天8犬暴斃

2018-04-04 20:15

中德建廈門公園 馬克思誕辰見客

2018-04-05 03:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top