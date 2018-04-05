解放軍南海大集結…迎習近平？恫嚇美國？

2018-04-05 14:59 世界日報 中國新聞組╱北京5日電



隨著中國發布的「南海軍事訓練臨時禁航」通知生效時間臨近，解放軍究竟要在南海幹什麼成為眾目焦點。外界認為中國將在南海有「大動作」，包括對美展示實力及大規模演習，更有一說要為習近平即將前往的博鰲論壇「保駕護航」。與此同時，除在南海大秀肌肉，另傳首艘國產航母也將在月底於北部的渤海海試。

環球時報報導，海南海事局日前用中英文發布「南海軍事訓練臨時禁航」通知：自4月5日8時至4月11日晚間12時，將在海南島東南部四點連線的水域範圍進行軍事訓練。

在此之前，西方媒體公布的衛星照片顯示，中國海軍在南海集結了包括遼寧艦、052系列驅逐艦以及多艘潛艇在內的40多艘艦艇，空中還有飛機編隊伴隨。

中國軍事專家李杰3日表示，衛星照片顯示的並不是一個戰鬥隊形。這種隊形更具有象徵意義，表示中國有能力將如此大規模的兵力聚集到南海海域，可向不懷好意的域外國家進行力量展示。

另有分析指出，衛星照片顯示的編隊更像是受閱編隊。實戰中不會採取那麼密集和標準的編隊航行。

更有媒體認為，「博鰲亞洲論壇2018」將在4月8至11日舉行，巧合的是，座標位置顯示禁航地區鄰近博鰲論壇所在地，意味著中國有意在召開四大主場外交會議之一的博鰲論壇時，同時進行軍事演習。中國時報的報導更暗示，中國海軍艦艇雲集南海，另一任務可能是為會議保駕護航。

環時報導指出，中國海軍目前尚未對外公布相關的行動信息，不排除這是一次閱艦式彩排的可能，在正式組織時，或會對外公布。

但報導也稱，也可能是將海上演習與大型的展示和檢閱活動相結合，先組織演習，主要演習完成後，組織閱艦式或力量展示。

有匿名專家認為，如果40餘艘軍艦參加演習，很可能是近些年來海軍組織的最大規模協同演習，也是對海軍近年來戰鬥力建設的一次大檢驗。他分析認為，遼寧艦航母艦載機可能會在演習中發揮重要作用。

李杰認為，如果外媒公布的圖片屬實，40多艘戰艦應是來自三大艦隊的兵力。「南海地區是『一帶一路』海上重要節點以及大量海上運輸必經海域；此外，該地區還不時會有一些域外國家的海空力量介入。因此對該海域的掌控力是中國軍隊很重要的使命任務。」

除了南海方向的海軍演習和力量展示，在北部的渤海，中國首艘國產航母也傳將迎來處女航。

香港南華早報報導，國產航母001A型處女航很可能在23日解放軍海軍成立69周年之前進行。「這次海試可能只是在渤海灣轉一圈」「在保證安全的前提下，很可能進行兩三天。」