中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



香港鳳凰網4日播出CGTN專訪中國駐美大使崔天凱，崔天凱表示「沒有人能阻止中國統一」，當被問到「會武統還是和平統一？ 」崔天凱說，目標當然是和平統一，但不管怎樣「一定會統一台灣，不信走著瞧」。

CGTN 是中國中央電視台CCTV旗下的外宣台，對外名稱是中國國際電視台，但設在香港，因為統戰宣傳形象鮮明，別稱是中國環球電視網。

正當中美貿易戰針鋒相對，檯面上中美權力博弈，檯面下則傳出拿台灣利益當談判籌碼。被問到美國通過台灣旅行法，是否激發大陸統一的決心？崔天凱強調，反對美台之間任何形式軍事合作，包括美國對台軍售，而大陸也將會依據美國的行動，立即採取相對應的制裁措施。

CGTN專訪崔天凱的視頻中，針對未來大陸和台灣展開對話的可能性，美國是否是中國統一最大的障礙，崔天凱強調，不容任何人破壞「一中原則」，否則「後果很嚴重」。主持人追問，是否中國不惜爆發戰爭？崔天凱先回說「走著瞧，到時候就知道了。」

言猶未盡，崔天凱進一步強調，至少有一件事是確定的，就是沒人能阻止中國統一。崔天凱強調，台灣對於中國意味領土完整、國家主權和統一，這個核心原則沒有商量的餘地。