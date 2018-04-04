親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

香港鳳凰網4日播出CGTN專訪中國駐美大使崔天凱，崔天凱表示「沒有人能阻止中國統一」，當被問到「會武統還是和平統一？ 」崔天凱說，目標當然是和平統一，但不管怎樣「一定會統一台灣，不信走著瞧」。

CGTN 是中國中央電視台CCTV旗下的外宣台，對外名稱是中國國際電視台，但設在香港，因為統戰宣傳形象鮮明，別稱是中國環球電視網。

正當中美貿易戰針鋒相對，檯面上中美權力博弈，檯面下則傳出拿台灣利益當談判籌碼。被問到美國通過台灣旅行法，是否激發大陸統一的決心？崔天凱強調，反對美台之間任何形式軍事合作，包括美國對台軍售，而大陸也將會依據美國的行動，立即採取相對應的制裁措施。

CGTN專訪崔天凱的視頻中，針對未來大陸和台灣展開對話的可能性，美國是否是中國統一最大的障礙，崔天凱強調，不容任何人破壞「一中原則」，否則「後果很嚴重」。主持人追問，是否中國不惜爆發戰爭？崔天凱先回說「走著瞧，到時候就知道了。」

言猶未盡，崔天凱進一步強調，至少有一件事是確定的，就是沒人能阻止中國統一。崔天凱強調，台灣對於中國意味領土完整、國家主權和統一，這個核心原則沒有商量的餘地。

主持人再問，會武統還是和平統一？崔天凱說，目標當然是和平統一，但不管怎樣都會統一。

CGTN專訪中國駐美大使崔天凱，崔天凱表示「一定會統一台灣，不信走著瞧」。
CGTN專訪中國駐美大使崔天凱，崔天凱表示「一定會統一台灣，不信走著瞧」。
分享

香港台灣旅行法
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

專家：中國對美貿易反制 為何三箭齊發？

2018-04-04 20:20

大陸官媒：美國貿易霸凌會造成「十種傷」

2018-04-04 16:51

陸對美反制關稅：大豆、汽車等106項商品加徵25%

2018-04-04 15:52

中國將對美債出招？ 陸學者：可能性低

2018-04-04 22:21

南海集結40軍艦 陸專家：提升遼寧艦作戰力

2018-04-04 17:43

大陸拋售美債報復？中方：安全性為首要考量

2018-04-04 17:22

中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13

港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05

港大戴耀廷倡港獨 灣區統促會譴責

2018-04-04 17:04

中共外交部：妄圖透過施壓恫嚇使大陸屈服 從未成功過

2018-04-04 16:37

清單來了！陸反制美106項商品加徵25%關稅

2018-04-04 16:15

78台詐欺犯押至天津 詐騙人民幣上億元

2018-04-04 15:08

【即時短評】台詐欺犯橫行 最怕被遣返大陸

2018-04-04 12:28

若大陸武統 徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰

2018-04-04 12:22

陸再押走78台嫌 陸委會：單方作為未能有效打擊詐騙

2018-04-04 11:24

福建海峽號 每周一改往返平潭、台中

2018-04-04 01:53

大麥嶼港直航基隆 旅客再創高

2018-04-04 01:49

陸委會：中國銀行屬黨政軍機構 任職須經許可

2018-04-04 01:04

主張憲政民主 毛澤東前秘書李銳病危

2018-04-04 00:59

博鰲論壇「蕭習會」積極安排中 外界關注

2018-04-04 00:54

博鰲論壇 習近平將宣布改革開放新政

2018-04-04 00:48

陸梵建交仍卡關？ 中共：拒絕羅馬完全掌握主教任命權

2018-04-04 00:42

陸委會禁台生條款 無法源

2018-04-04 00:26

天宮一號墜落預測失準 算是「完美」回家嗎？

2018-04-03 21:00

新華社發文 指賴清德言語很放浪

2018-04-03 15:48

BBC：中國「新四大發明」遭打臉 官媒為何仍不斷宣傳？

2018-04-03 15:17

建制派續施壓港大 環球時報：有必要將戴耀廷逐出校園

2018-04-03 14:21

港獨說風波…圍剿戴耀廷 人民日報「參戰」

2018-04-03 14:19

戴耀廷風波「起火點」 論壇主辦人：有人蓄意報復

2018-04-03 14:19

中國頒布宗教自由白皮書 堅持自辦教會

2018-04-03 13:42

國宴上習近平、金正恩還在熱聊 「霸氣老王」先開吃

2018-04-03 13:12

植樹「7+1」習近平帶上王岐山 打破慣例

2018-04-03 13:06

影／除特供茅台 習大豪送金正恩250萬人民幣厚禮

2018-04-03 12:19

北京批評賴清德 美籲兩岸展耐心彈性與創意

2018-04-03 11:35

港媒：陸彩虹系列無人機將試驗改進型號

2018-04-03 11:24

賴揆台獨說 人民日報：更有理提升對台軍事鬥爭準備

2018-04-03 11:00

港媒：賴清德被國台辦點名 意味「一棍子打死」

2018-04-03 09:03

國台辦批賴清德 美國務院：鼓勵雙方進行建設性對話

2018-04-03 05:26

陸委會回應「大陸強權恐嚇 只會造成負面效應」

2018-04-03 00:49
看更多

熱門文章

陸對美反制關稅：大豆、汽車等106項商品加徵25%

2018-04-04 15:52

若大陸武統 徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰

2018-04-04 12:22

專家：中國對美貿易反制 為何三箭齊發？

2018-04-04 20:20

【即時短評】台詐欺犯橫行 最怕被遣返大陸

2018-04-04 12:28

大陸官媒：美國貿易霸凌會造成「十種傷」

2018-04-04 16:51

福建海峽號 每周一改往返平潭、台中

2018-04-04 01:53

中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41

教授逼喊爸、還要他按摩…碩士生跳樓亡

2018-04-04 13:46

大陸拋售美債報復？中方：安全性為首要考量

2018-04-04 17:22

陸再押走78台嫌 陸委會：單方作為未能有效打擊詐騙

2018-04-04 11:24

清單來了！陸反制美106項商品加徵25%關稅

2018-04-04 16:15

大麥嶼港直航基隆 旅客再創高

2018-04-04 01:49

南海集結40軍艦 陸專家：提升遼寧艦作戰力

2018-04-04 17:43

買BigBang假門票 59人首爾被丟包

2018-04-04 20:18

中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13

聖經在大陸遭禁？ 淘寶、京東、當當網都買不到

2018-04-04 12:05

陸梵建交仍卡關？ 中共：拒絕羅馬完全掌握主教任命權

2018-04-04 00:42

郭台銘：透過智慧工業 讓中小企業不再做仿冒品

2018-04-04 15:14

中共外交部：妄圖透過施壓恫嚇使大陸屈服 從未成功過

2018-04-04 16:37

托福作弊！中國留學生找「槍手」 裁定立即遣返

2018-04-04 15:04

78台詐欺犯押至天津 詐騙人民幣上億元

2018-04-04 15:08

明佛經2.39億港元拍出 破紀錄

2018-04-04 01:53

博鰲論壇 習近平將宣布改革開放新政

2018-04-04 00:48

陸委會：中國銀行屬黨政軍機構 任職須經許可

2018-04-04 01:04

陸出三拳 拚當製藥強國

2018-04-04 00:26

大陸5月1日起 調降增值稅稅率

2018-04-04 20:43

陸機場5月實施社會信用制 奧客搭機受限

2018-04-04 11:38

中國將對美債出招？ 陸學者：可能性低

2018-04-04 22:21

主張憲政民主 毛澤東前秘書李銳病危

2018-04-04 00:59

博鰲論壇「蕭習會」積極安排中 外界關注

2018-04-04 00:54

公布第二波反制清單後 大陸啟動WTO對美爭端解決程序

2018-04-04 20:26

小心！微整形胡亂打 美容不成反送命

2018-04-04 02:44

「開庭」寫成「開房」傳票搞烏龍 法官道歉

2018-04-04 13:42

港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07

陸委會禁台生條款 無法源

2018-04-04 00:26

高鐵香港段測試首現問題 車輪偏離路軌

2018-04-04 16:44

西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26

美祭301制裁清單 陸股小跌作收

2018-04-04 16:18

709事件最後一人 王全璋妻徒步天津尋夫

2018-04-04 16:48

港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top