中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



針對中美經貿摩擦，大陸商務部副部長王受文今（4）日表示，中美貿易順差實際上是美方公布逆差的三分之一。貿易逆差和順差不是由各國政府決定的。大陸對美國約500億美元商品徵稅的做法是被迫採取的，大陸的做法是克制的。

華爾街見聞、新浪網報導，王受文指出，出現順差逆差不是由政府所能決定的，而是由兩個國家的產業競爭力決定的。「中國製造2025」計劃是公開透明的，希望美方放鬆高科技產品對大陸出口管制。大陸歡迎美方放鬆對中國天然氣和能源出口。

大陸國務院新聞辦公室於今下午4時30分舉行記者會，由大陸財政部副部長朱光耀、商務部副部長王受文說明中美貿易現況問題。

王受文說，表示，任何國家和地區如果在貿易方面對大陸採取歧視性的禁止、限制或者類似的措施，中方必須要採用相應的措施予以應對。

王受文坦言，中方不願意打貿易戰，因為在貿易戰中沒有贏家。「但是我們也不怕打貿易戰，如果有人堅持要打貿易戰，我們奉陪到底。」

朱光耀表示，大陸從來沒有對外部壓力屈服，外部的壓力只能使中國人民更加奮發圖強，外部的壓力只能使得我們更加聚精會神，促進經濟的發展。雙方各自的利益出發，以建設性的方式，解決好雙方面臨的問題和挑戰，不要用一種任性、衝動的行為舉止來對待對中美兩國人民福祉如此至關重要的中美經濟關係。