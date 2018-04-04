港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05 世界日報 香港新聞組／香港4日電



戴耀廷表示不因批評自設紅線，「結束專制前 一國兩制是對港最好制度」。 記者陳秋萍／攝影 分享 facebook

港大法律學院副教授戴耀廷日前在台灣一個論壇上，提及「反專制成功後，香港可以考慮成立獨立國家」等言論，引來港府、中央部門和建制派批評，戴耀廷接受媒體訪問，澄清自己不支持港獨，不支持港獨的說法並非「戴頭盔」。

明報報導，戴耀廷受訪時強調，不會因批評而自設紅線或退縮，亦會堅持自己立場觀點，「要告就告，要炒就炒」。他說，國際研究中共發展有三派學說，除中共繼續專制和自我改革外，亦有「中共崩潰論」，即專制不能持續，自己當日發言是延續此論述。

戴耀廷另在facebook貼文，稱近日即使採取措施避開跟蹤，仍被媒體獲悉其行蹤並拍下照片，他懷疑自己受

「強力部門」監控，真實感到受威脅。他說，不報警是因「如果真是強力部門所為，香港警方能給予的幫助也不會有用」，故只能求助於香港市民。

報導說，雖然戴耀廷一再否認支持港獨，民建聯主席李慧形容戴並非普通人，而是「策動政治事件的大腦」，例如佔領中環等，認為市民不會相信其言論只屬學術討論，批評戴以學術和言論自由解釋是「狡辯」。

教聯會也發聲明嚴厲譴責戴耀廷言論，質疑對方是否適合繼續履行其教學職務，稱港大校方有責任徹查事件，並向公眾交代。另邊廂，教協昨表示留意到有個別團體向港大施壓，試圖迫使校方解僱戴耀廷，呼籲各方停止向校方施壓，尊重院校自主，亦譴責對戴耀廷言論上綱上線、斷章取義和大肆抨擊，及製造寒蟬效應的行為，強調政府和各界人士應尊重社會不同意見。

大公報報導，資深大律師、行政會議成員湯家驊在社交媒體轉載戴耀廷的新聞，批評對方「譁眾取寵、不顧後果之言行受到批評，是文明自由社會的表徵，不用大驚小怪。」他又揶揄戴耀廷反應過度，動輒便把批評與「文革」扯上關係，表示：「可能戴先生不食人間煙火，不知道在網上、在校園，一些自認追求民主的人那種對異見者之惡毒批判比『文革』不遑多讓，才有這種反應。」