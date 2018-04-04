港大戴耀廷倡港獨 灣區統促會譴責

2018-04-04 17:04 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ╱舊金山報導



舊金山灣區中國統一促進會譴責戴耀廷發表港獨言論 記者黃少華／攝影 分享 facebook

針對香港大學法律系副教授戴耀廷最近在台灣發表「港獨」言論，舊金山灣區中國統一促進會（以下簡稱「統促會」）3日（周二）發表聲明，認為這是公然分裂祖國、破壞中國領土完整的行徑，應該受到法律制裁，以及香港和海內外中華兒女共同譴責。

聲明認為，戴耀廷利用其大學講師身分，蠱惑香港青少年以民主抗中為藉口，先後發起佔中佔旺等行動，破壞社會秩序和安寧，製造香港內部矛盾和對立，其目的就是破壞香港一國兩制，利用香港作為反中基地，又勾結外國勢力，接受金錢利益，達到其不可告人的目的。

聲明指出，香港一直奉行言論自由，極少以言入罪，但自由也要有自律，也受到法律規範，呼籲香港大學要嚴肅處理此次事件，香港特區政府也要研究嚴懲港獨分子，並盡快為國家安全的基本法第23條立法。

統促會理事長池洪湖表示，統促會2001年成立至今17年，為中國統一努力，關心中國領土完整，反對分裂，對有破壞性的言論都反對。

統促會會長吳國寶認為，戴耀廷為人師表，應該是榜樣，知道尊嚴和道德，不能教導學生違法的事，但戴耀廷違背身為一個中國人的原則，誤導年輕人，呼籲香港大學開除他。

關注港澳小組組長蔡文耀回憶說，他曾經在西洋菜街的一個論壇與戴耀廷有過一次對質，戴耀廷說會承擔「佔中」的法律責任，但到頭來坐牢的還是學生。