若大陸武統 徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰

2018-04-04 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



台灣民主基金會執行長徐斯儉3日出席美國華府智庫「全球台灣研究中心」座談會。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 台灣民主基金會執行長徐斯儉3日在華府表示，台灣年輕人所謂的「天然獨」其實是「反統一」，他認為台灣年輕人其實支持現狀。

華府智庫「全球台灣研究中心」3日舉辦關於台灣年輕人政治態度的座談會，徐斯儉與美國「共和黨國際事務協會」（IRI）主席特寧（Daniel Twining）出席與談。

徐斯儉在會中簡報台灣民主基金會委託政大選舉研究中心進行的民調，調查面向包括是否支持民主、對未來兩岸關係的傾向、對自衛的承諾；結果顯示，超過六成39歲以下受調者支持現狀。

根據民調，39歲以下受調者，有65.5%支持現狀，23.5%支持獨立，10.4%支持統一；40歲以上受調者則是59.3%支持現狀，14.7%支持獨立，20.1%支持統一。

徐斯儉分析，台灣年輕人的「天然獨」其實就是「反統一」，他解讀為台灣年輕人支持現狀。

此外，他也調查台灣年輕人對自我防衛的承諾。調查提問，若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰，39歲以下受調者，有70.3%回答「是」，26.5%回答「否」。

徐斯儉表示，台灣年輕人並非不負責任地挑釁，且他們對於民主價值以及自我防衛有堅定承諾。

徐斯儉此行先赴紐約，參與「美國外交政策全國委員會」美中台三邊對話，之後赴華府拜訪智庫。

這項民調約於今年二月底、三月初進行，39歲以下受訪者的有效樣本有825分，40歲以上的受訪者有效樣本為747分。