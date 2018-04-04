博鰲論壇 習近平將宣布改革開放新政

2018-04-04 00:48 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／北京報導



中共國家主席習近平。 新華社 分享 facebook

大陸國務委員兼外交部長王毅昨宣布，大陸國家主席習近平將出席博鰲論壇年會開幕式並發表重要主題演講。屆時習近平將闡釋中國改革開放的經驗和啟示，並將推出中國一系列新的改革開放的重要措施。

博鰲亞洲論壇二○一八年年會定八日至十一日在海南博鰲舉行。王毅昨天在外交部舉行的中外記者會中指出，今年博鰲亞洲論壇年會有五大亮點：第一、展示改革開放新前景；第二、解讀中國發展新時代；第三、提出共創未來的新主張；第四、打造夥伴關係新成果；第五，增添論壇發展新動力。

年會以「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」為主題，有兩千多位各界嘉賓。王毅表示，習近平除出席開幕式，並發表主題演講，另將會見與會外國國家元首、政府領導人和國際組織負責人，並與與會的中外企業家代表座談。

此次博鰲亞洲論壇年會是大陸今年首個重大的主場外交活動。這是習近平擔任國家主席後第三次出席年會。王毅表示，今年是中國改革開放四十周年，中國取得哪些偉大成就、重要經驗和啟示，產生什麼世界意義和影響？在新的歷史當頭，中國又將如何推動對外開放再擴大，深化改革再出發？習近平將對這些問題作出最權威的闡釋，也將推出一系列新的改革開放重要措施。

據悉，今年與會領袖包括：奧地利總統范德貝倫、菲律賓總統杜特蒂、蒙古總理呼日勒蘇赫、荷蘭首相呂特、巴基斯坦總理阿巴西、新加坡總理李顯龍、聯合國秘書長古特雷斯以及國際貨幣基金組織總裁拉加德等，其中，聯合國秘書長、奧地利總統、荷蘭首相、蒙古總理、新加坡總理還將訪問中國。