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主張憲政民主 毛澤東前秘書李銳病危

2018-04-04 00:59聯合報 特派記者賴錦宏／北京報導

中共元老李銳。 取材自微博
中共元老李銳。 取材自微博
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被視為自由派大老的毛澤東前秘書、中共元老李銳，因身體不適，多種器官衰竭，目前正在北京醫院加護病房治療中。消息人士說，李銳今年一百零一歲，四月十三日即將過一百零二歲生日，家人都祈禱他能撐過這個時間。

李銳曾說過，毛澤東晚年錯誤給中共黨和國家帶來深重災難；而推動憲政民主是他一生不懈的追求。他一九一七年生於湖南，一九三七年加入中共，曾給高崗、陳雲做過秘書。中共建政後擔任毛澤東兼職秘書，在廬山會議上因支持彭德懷而被定為「彭德懷反黨集團成員」，被撤銷一切職務，開除黨籍。「文革」時被關入秦城監獄八年，幾度面臨死亡邊緣。

一九八二年開始，李銳先後擔任中組部常務副部長、中共中央委員、中顧委委員等職務。離職後主要從事黨史方面的研究，先後出版「廬山會議實錄」與「毛澤東的早年與晚年」，還擔任「炎黃春秋」雜誌社顧問，與另外兩位仍中顧委委員于光遠、杜潤生是該雜誌的主要撰稿人。

李銳是中共革命元老級人物，也是善於講故事和經歷曲折離奇的人物。「李銳口述往事」說︰頭一個廿年，在校讀書，追求革命；第二個廿年，以革命為職業，為黨工作；第三個革廿年，被開除黨籍，流放北大荒，差一點餓死；第四個廿年，恢復工作；最後一個廿年，思考問題，發揮老年餘熱。

李銳曾在訪談中稱，晚年思考的主要問題，是如何推進大陸政治體制改革。一九八○年通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」的核心內容，是徹底否定文化大革命，重新評估毛澤東的功過是非，由此開啟經濟體制改革和政治體制改革的大門。「以往的主要弊端是權力過分集中又不受制約，鄧小平提出必須改善黨的領導，並採取了若干相應的措施」。

他對這些情況頗感擔憂。李銳八十八歲米壽時，寫過一首自壽詩，最後兩句是「唯一憂心天下事，何時憲政大開張。」。他說過，「人生在世，總要對得起自己的良心，對得起為之奮鬥的事業，更要對得起歷史」。

中共毛澤東北京文革
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