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陸梵建交仍卡關？ 中共：拒絕羅馬完全掌握主教任命權

2018-04-04 00:42聯合報 記者許依晨／綜合報導

上周六復活節在北京大陸天主教堂舉辦的彌撒中，大陸主教李山（中）正走下階梯。 美聯...
上周六復活節在北京大陸天主教堂舉辦的彌撒中，大陸主教李山（中）正走下階梯。 美聯社資料照
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大陸國務院新聞辦昨發表「中國保障宗教信仰自由的政策和實踐」白皮書。大陸國家宗教事務局官員在會中指出，大陸與梵蒂岡針對雙方關係一直保持接觸，也積極深入探討「一些問題」，希望雙方「相向而行」，為進一步改善關係努力。

國新辦原在記者會中發布宗教白皮書，但許多外媒在會上提問梵蒂岡相關問題，包括近期是否會達成有關主教任命方式的協議。被併入中共中央統戰部、以「原國家宗教事務局」身分出席的官員肖虹回答時強調，雙方一直保持接觸，且共同推進建設性對話，共同為改善雙方關係不斷努力。不過，這也被外界理解為，大陸外交部三月底派往梵蒂岡的代表團，並未與梵蒂岡簽訂主教協議。

一向力挺大陸官方的「環球時報」日前指出，梵蒂岡和北京最快可能今年三月底簽署有關中國主教任命的協議，不過，教廷發言人柏克隨後指出，中國大陸和教廷「並非很快」就會簽署歷史性的中國主教任命協議。

中央社報導，大陸國家宗教事務局副局長陳宗榮則說，陸梵改善關係是雙方的願望。從政府角度來說，「始終保持著一個改善關係的真誠願望，且中國政府「始終作出了實實在在的努力」。他聲稱，目前陸梵雙方「有著暢通有效的渠道，有些什麼問題會通過這個渠道去商談」。希望梵蒂岡和中國政府能「相向而行」，就進一步改善陸梵關係進一步作出努力。

被問及有關陸梵建交的問題時，陳宗榮重申，憲法規定中國的宗教團體不受外國勢力支配，中國宗教堅持獨立自主自辦原則，拒絕羅馬完全掌握主教任命權，包括「不得以任何方式干涉中國宗教事務」，中國宗教堅持的是「獨立自主自辦原則」。

他表示，「宗教中國化」不是要改變基本教義，不可能和宗教教義相衝突，而是在保持宗教核心不變的前提下，引導宗教界更好的從政治上、社會上、文化上適應，更好地實現中國化。

昨天公布的宗教白皮書內容指出，大陸政府依照憲法和法律，支持各宗教堅持獨立自主自辦原則，宗教團體和宗教事務不受外國勢力的支配，「獨立自主自辦」是由中國信教公民「自主」作出的歷史性選擇。

此外，白皮書說，堅持獨立自主自辦原則，不是要斷絕中國宗教組織同境外宗教組織的正常聯繫。對於境外組織和個人利用宗教從事各種違反中國憲法、法律、法規和政策的活動，控制、干涉中國宗教組織和事務，中國政府堅決反對並將依法處置。

梵蒂岡北京國務院羅馬
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