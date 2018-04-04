大麥嶼港直航基隆 旅客再創高

浙江台州玉環大麥嶼港至基隆客運航線，上月31日再創單一航班載客最多紀錄，共載456名旅客，當天大麥嶼港對台直航新旅檢大樓也正式啟用。玉環市委常委、副市長柯壽建表示，大麥嶼港距長三角，比福建廈門、平潭等港更近，未來將成為台灣至華東地區的貨物轉運中心。 大麥嶼港對台客運航線，單一航班人數再創高峰，當地領導前往碼頭，歡迎台灣旅客。 記者苗君平／攝影 分享 facebook

台州玉環地處浙江東南沿岸，1974年就有台灣漁船進入內港避風，並以物易物，1988年大陸國務院批准大麥嶼港，成為浙江首批對台小額貿易示範試點基地；1992年大麥嶼港台貿市場建立，一度成為華東地區最大的台灣飲料集散地，當時台灣味丹食品生產的冬瓜茶，就曾經透過這裡行銷到全大陸。

2008年兩岸直航，次年開通玉環大麥嶼港至台灣基隆航線，這是是繼廈門之後，大陸第二條、浙江省內首條對台常態化客運直航航線，該航線啟用至今，共航行600多個航次，運送兩岸旅客17萬餘人次。

目前該航線營運的「中遠之星」採用「夕發朝至」，每周六晚上從大麥嶼港出發，次日早上抵達台灣基隆港，下周五再從基隆港返程。今年農曆年春節期間，兩岸加班機取消，就有數以千計的台商、台生，選擇搭乘「中遠之星」客輪返台。

浙台（玉環）經貿合作區管委會主任許敏表示，長三角有200萬名台商投資、就業，周到而廉價的服務，是許多創業就業初期民眾的迫切需要。

許敏表示，隨著高速公路、高鐵未來相繼開通，玉環與台灣的合作交流更大有可為，在農漁產品運送部分，台灣來的鳳梨、冰鮮石斑魚等都可以通過船運運到大麥嶼，再從這裡轉至大陸的其他地區。

他表示，比起廈門或平潭，大麥嶼港離人口密集、消費實力強的華東地區更近，陸運的時效更短、成本更低。同時，玉環還積極搭建青年創業築夢平台，推動兩岸青年深度合作與文化融合。