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大陸通告WTO 可能對美太陽能、洗衣機採取報復行動

2018-04-03 22:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

據大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導，中國已告知世貿組織（WTO），中方可能會對美國產品採取更多報復行動，內容涉及太陽能、洗衣機等產品。

美國當地時間2日，中國駐美大使崔天凱在接受中國國際電視臺採訪時也表示，中國決定對部分自美進口產品加徵收關稅，是對美國232調查的回應。目前，美方還未公布301調查對中國加徵收關稅產品的清單。一旦公布，中方將堅決予以回擊。

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