親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

港學者戴耀廷被指在台發表港獨言論兩派爭議

2018-04-03 00:23聯合報 記者李春╱即時報導

香港大學學者戴耀廷被指在台灣發表港獨言論，在香港引軒然大波。北京官方媒體批判、香港建制派發起「驅戴」行動，香港民主派則策劃捍衛言論自由行動。

上周「占領中環」發動者戴耀廷，到台灣出席「港澳中、各民族及台灣自由人權論壇」，說中國日後不旦要變成民主國家，更應交由「人民自決」，包括香港人在內的各地人民都要思考應成為「獨立國家」，還是組合成「聯邦政府」。事後港府高調發表聲明、港澳辦和北京官方媒體發文批戴煽動港獨。

香港泛民主派人民力量和社民連等團體約七十人，星期一由西區警署遊行至大陸駐港中聯辦，沿途高叫「言論自由不容侵犯」等口號，抗議北京中央政府和特區政府，連日針對戴耀廷在台灣發表香港可以考慮成立獨立國家的言論，是危害港人言論自由。

與之同時，名為「保健海流協進會」的十名代表，不滿港大學者戴耀廷較早前在台灣發表有關「港獨」的言論，中午到香港大學抗議，指戴耀廷的言論有損一國兩制，不適宜繼續在港大任教，要求港大革除戴耀廷的教席，港大校方派人接收信件。

香港公民黨立法會議員陳淑莊說，大陸媒體批評戴耀廷的言論是縮減香港的言論自由及思想自由，香港政府就學者發表言論作出攻擊是不公道，香港民主派現正草議聲援戴耀廷的聲明，以及商討捍衛香港言論自由的活動。

戴耀廷重申他不贊成港獨，早前發表的言論是反對專制政權，而非反對共產黨。被問到有關言論會否違反煽動罪，他表示，按普通法的理解，有關罪名會涉及暴力，但他看不到自己發表的言論涉及暴力或刑事行為。

他認為，如果將來香港基本法廿三 條立法（國安立法），遏制有關港獨是否一個選項的討論，肯定是違反國際公約對公民權利的保障，會人人自危，令文革時代重臨香港。

香港學者戴耀廷訪台被指發表港獨言論，引發支持與抗議兩派紛爭。（本報系資料照）
香港學者戴耀廷訪台被指發表港獨言論，引發支持與抗議兩派紛爭。（本報系資料照）
分享

香港港大港獨
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

國台辦：賴清德堅持台獨十分危險 不自量力

2018-04-02 18:03

國台辦轟賴清德 陸委會：恐嚇只會造成負面效應

2018-04-02 19:53

國研院太空中心：大陸天宮一號殘骸對台灣無威脅

2018-04-02 17:14

處女出訪給中國 習大讓金正恩當靠山

2018-04-02 16:22

重慶日報整版批孫、薄、王破壞民主集中制

2018-04-03 00:17

國僑辦併入統戰部 許又聲任正部級統戰部副部長

2018-04-03 00:13

樂玉成任中共外交部常務副部長 被視為王毅接班人

2018-04-03 00:08

首屆中華設計獎引領潮流 台灣作品勇奪多獎

2018-04-02 20:23

「港獨說」風波續繞 建制派議員圍剿戴耀廷

2018-04-02 15:29

影／「天宮一號」返回地球 上午8點15分墜落南太平洋

2018-04-02 13:29

遭圍攻 港大教授戴耀廷再自辯不贊成港獨

2018-04-02 13:08

天宮一號墜地球 火球劃天際景色無望

2018-04-02 13:05

天宮一號絢爛謝幕 再入大氣層 絕大部分燒毀

2018-04-02 12:59

看不到流星雨？ 天宮一號大部分燒毀蒸發

2018-04-02 11:24

中越外長會談 指穩妥處理海上問題至關重要

2018-04-02 11:11

55公里港珠澳大橋 帶動粵港澳大灣區起飛

2018-04-02 10:55

天宮一號8點15分重返大氣層 殘骸預定墜落南太平洋

2018-04-02 09:28

新華社萬字長文 論述「習近平新時代經濟思想」

2018-04-02 00:48

涉孫政才案 女富商段偉紅失聯半年

2018-04-01 23:27

中國VPN整頓結束 以後翻牆…只能用「官梯」

2018-04-01 18:57

批美打貿易戰 王毅回應：保護主義將自食苦果

2018-04-01 16:48

港澳辦指控分裂國家 戴耀廷：以言入罪

2018-04-01 14:58

不只習思想 中國官媒論述習近平經濟思想

2018-04-01 10:38

環球時報：大陸必須精確打擊賴清德 開創反台獨新局面

2018-04-01 09:59

天宮1號今明可能墜落 將化作流星雨

2018-04-01 00:22

卡爾文森航母回歸南海 專家：美越攜手箝制北京

2018-04-01 00:22

劍指美越？ 共軍南海史上最大規模軍演

2018-04-01 00:22

中國銀行招聘台生 陸委會：屬台人禁止任職機構

2018-03-31 23:20

日高中教育增釣島是固有領土 陸外交部：嚴正交涉

2018-03-31 21:44

港澳辦指分裂國家 戴耀廷：以言入罪

2018-03-31 21:13

大陸陝西省副省長馮新柱 因嚴重違紀被「雙開」

2018-03-31 16:28

大陸學者：川普對華揮舞貿易戰大棒 背後有更大棋局

2018-03-31 16:23

張顯耀4/1上海演講 行程安排客隨主便

2018-03-31 15:05

日媒：王毅可望4月中旬訪日

2018-03-31 14:08

習近平特使楊潔篪訪韓 推動韓朝、美朝雙峰會

2018-03-31 13:21

兩岸較勁 大陸磁吸對台灣的挑戰

2018-03-31 09:41

林毅夫：開發中國家需要新的經濟理論

2018-03-31 09:37

惠台攻心瞄準台灣菁英 台灣社會是否做好準備

2018-03-31 09:02

港情侶情殺案 曝台港司法互助困境

2018-03-31 08:49
看更多

熱門文章

婚攝失手將睡新娘圖混入婚紗照 新郎退婚怒PO網

2018-04-02 09:45

9歲女童性早熟 醫生：可能與跳拉丁舞有關

2018-04-02 15:38

國台辦：賴清德堅持台獨十分危險 不自量力

2018-04-02 18:03

天宮一號8點15分重返大氣層 殘骸預定墜落南太平洋

2018-04-02 09:28

陸媒傳出 台積電將西進A股發行CDR

2018-04-02 11:11

影／「天宮一號」返回地球 上午8點15分墜落南太平洋

2018-04-02 13:29

大陸偽科技產品想大賣 一定要加的謎之「科學」關鍵字

2018-04-02 11:00

天宮一號絢爛謝幕 再入大氣層 絕大部分燒毀

2018-04-02 12:59

阿里攜手螞蟻金服 全資收購餓了麼

2018-04-02 12:28

看不到流星雨？ 天宮一號大部分燒毀蒸發

2018-04-02 11:24

國台辦轟賴清德 陸委會：恐嚇只會造成負面效應

2018-04-02 19:53

天宮一號墜地球 火球劃天際景色無望

2018-04-02 13:05

記者混入！高鐵香港段首日測試 驚爆保安漏洞

2018-04-02 15:20

4762億建軌道交通 京滬巨網成形

2018-04-02 01:23

福建餐廳老闆殺海螺獲3顆寶珠 價值1700萬？

2018-04-02 15:20

大陸首通5G商用電話 中興通訊、中移動熱線撥通

2018-04-02 12:45

遭圍攻 港大教授戴耀廷再自辯不贊成港獨

2018-04-02 13:08

留住外國人才 上海加碼祭優惠

2018-04-02 01:23

國研院太空中心：大陸天宮一號殘骸對台灣無威脅

2018-04-02 17:14

中抖音的毒！浙江男為博讚 偷奔馳車標

2018-04-02 15:44

「港獨說」風波續繞 建制派議員圍剿戴耀廷

2018-04-02 15:29

科考新紀錄 大片富稀土沉積曝光

2018-04-02 01:23

山東濟南 夜景醉人添春意

2018-04-02 01:23

米老鼠戴簪花、穿旗袍 上海味

2018-04-02 01:23

高鐵香港段測試首日傳記者混入 港鐵狀況外

2018-04-02 15:21

重慶陵園推「代客祭祀」 遠程讀信收百元人民幣

2018-04-02 15:44

中越外長會談 指穩妥處理海上問題至關重要

2018-04-02 11:11

假阿膠暴利這樣賺…什麼皮都有 就是沒驢皮

2018-04-02 14:16

重慶日報整版批孫、薄、王破壞民主集中制

2018-04-03 00:17

廣州六個區 簽下1900億元大單

2018-04-02 01:23

陸外交部：沒發現天宮一號對地面造成損害

2018-04-02 18:10

中德智能製造國際示範區啟動

2018-04-02 01:23

中國客爆買缺貨 日本資生堂、高絲化妝品限購

2018-04-02 14:13

樂玉成任中共外交部常務副部長 被視為王毅接班人

2018-04-03 00:08

福建平潭 開放台企測試無人車

2018-04-02 01:23

央視踢爆：調和油偷工減料 「吃不死人就行啦」

2018-04-02 14:12

港學者戴耀廷被指在台發表港獨言論兩派爭議

2018-04-03 00:23

好羨慕！江蘇政策：中小學童作業「超時免做」

2018-04-02 14:16

炒作低齡小媽媽 「快手平台」清查、關推薦

2018-04-02 16:18

消費力升級 玩具零售去年破646億

2018-04-02 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top