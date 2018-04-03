港學者戴耀廷被指在台發表港獨言論兩派爭議

2018-04-03 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港大學學者戴耀廷被指在台灣發表港獨言論，在香港引軒然大波。北京官方媒體批判、香港建制派發起「驅戴」行動，香港民主派則策劃捍衛言論自由行動。

上周「占領中環」發動者戴耀廷，到台灣出席「港澳中、各民族及台灣自由人權論壇」，說中國日後不旦要變成民主國家，更應交由「人民自決」，包括香港人在內的各地人民都要思考應成為「獨立國家」，還是組合成「聯邦政府」。事後港府高調發表聲明、港澳辦和北京官方媒體發文批戴煽動港獨。

香港泛民主派人民力量和社民連等團體約七十人，星期一由西區警署遊行至大陸駐港中聯辦，沿途高叫「言論自由不容侵犯」等口號，抗議北京中央政府和特區政府，連日針對戴耀廷在台灣發表香港可以考慮成立獨立國家的言論，是危害港人言論自由。

與之同時，名為「保健海流協進會」的十名代表，不滿港大學者戴耀廷較早前在台灣發表有關「港獨」的言論，中午到香港大學抗議，指戴耀廷的言論有損一國兩制，不適宜繼續在港大任教，要求港大革除戴耀廷的教席，港大校方派人接收信件。

香港公民黨立法會議員陳淑莊說，大陸媒體批評戴耀廷的言論是縮減香港的言論自由及思想自由，香港政府就學者發表言論作出攻擊是不公道，香港民主派現正草議聲援戴耀廷的聲明，以及商討捍衛香港言論自由的活動。

戴耀廷重申他不贊成港獨，早前發表的言論是反對專制政權，而非反對共產黨。被問到有關言論會否違反煽動罪，他表示，按普通法的理解，有關罪名會涉及暴力，但他看不到自己發表的言論涉及暴力或刑事行為。

他認為，如果將來香港基本法廿三 條立法（國安立法），遏制有關港獨是否一個選項的討論，肯定是違反國際公約對公民權利的保障，會人人自危，令文革時代重臨香港。