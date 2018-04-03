重慶日報整版批孫、薄、王破壞民主集中制

2018-04-03 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



重慶黨媒先前已多次報導「孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒」等問題，昨天重慶市機關報「重慶日報」再用一整版共七篇文章，披露其「惡劣」行徑細節。文中特別提及，孫政才對反腐態度曖昧，妄議中央反腐工作，對查辦的腐敗案件多次要求「放一放」、「等一等」。

重慶日報以「推動重慶各項事業沿著習近平總書記指引的方向奮力前行」為題，製作一整版專題報導。引言中即指出，全市上下領會並把握習近平關於營造良好政治生態的緊要任務，抓住「關鍵少數」，堅決肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒。

這七篇文章皆以孫政才、薄熙來嚴重違紀違法案破題，細數孫政才及薄熙來的多種罪狀，官媒罕見主動提及許多不為人知的細節。

內容提到，孫政才組織觀念和紀律意識極為淡薄，把商品交換原則、庸俗市儈習氣和實用主義、功利主義用到黨內生活中，帶壞黨內風氣；薄熙來是破壞民主集中制的典型，獨斷專行、作風霸道，偏聽偏信，簡單粗暴，全憑個人意氣行事。

內容還指出，孫政才就是政治腐敗的典型，對黨中央陽奉陰違，消極應付黨中央決策部署，執意推行自己的主張，是典型的兩面人；薄熙來政治野心膨脹、權欲熏心，把重慶當成「私人領地」，自立山頭、自立旗幟，標新立異、另搞一套。

談到對反腐態度，文中寫道，孫政才態度曖昧，不但自身品行卑劣、腐化墮落，還妄議中央反腐工作；薄熙來大談「以自己的清廉形象為黨加分」，背地裡卻大搞權錢交易、收受賄賂、生活腐化。