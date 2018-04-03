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國僑辦併入統戰部 許又聲任正部級統戰部副部長

2018-04-03 00:13聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共機構改革後，統一管理宗教、僑務工作的中共中央統戰部，領導層「擴容」三名副部長，許又聲任統戰部副部長、國僑辦主任，為正部級。大陸國家宗教事務局局長王作安和國務院僑辦原副主任譚天星則是統戰部副部長。

中共中央統戰部官網顯示，中央統戰部領導層增為十人，部長由中央書記處書記尤權擔任，副部長包括巴特爾（全國政協副主席、國家民委主任），張裔炯（主持常務工作，正部長級），許又聲（國僑辦主任，正部長級），徐樂江（全國工商聯黨組書記、常務副主席，正部長級），王作安（國家宗教事務局局長），冉萬祥（全國政協副秘書長、中央統戰部秘書長），譚天星，戴均良。此外，中央紀委駐中央統戰部紀檢組組長是蘇波，排名在徐樂江和王作安之間。

許又聲早年在國僑辦工作，二○一二年轉任湖南省委常委、宣傳部部長，其後擔任過湖南省委常委、秘書長，省人大常委會副主任、黨組副書記等職，二○一七年重回國僑辦擔任黨組書記、副主任並工作至今。

此前，擔任國僑辦主任的裘援平已於三月成為中共全國政協擔任港澳台僑委員會副主任。

根據「深化黨和國家機構改革方案」，中央統戰部統一管理僑務工作，將國僑辦併入中央統戰部。中央統戰部對外保留國僑辦牌子。

調整後，中央統戰部在僑務方面的主要職責是，統一領導海外統戰工作，管理僑務行政事務，負責擬訂僑務工作政策和規畫，調查研究海內外僑情和僑務工作情况，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯繫香港、澳門和海外有關社團及代表人士，指導推動涉僑文宣、文化交流和華文教育工作等。

此外，國僑辦海外華人華僑社團聯誼等職責畫歸中國僑聯行使，發揮中國僑聯作為中共黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁紐帶作用。

由於整併後歸屬不同，原來由中共國僑辦統一撥發的經費也一分為二，分屬國僑辦和和僑聯，原來的海外僑務工作和外圍組織工作經費，也將面臨重組。

原為大陸國務院僑辦副主任的許又聲，升任正部級的統戰部副部長。圖為今年二月二日第二...
原為大陸國務院僑辦副主任的許又聲，升任正部級的統戰部副部長。圖為今年二月二日第二屆世界閩籍華僑華人社團聯誼大會、福建省海外交流協會第六次會員代表大會、世界福建青年聯會第四次會員代表大會（簡稱「三會」）在福州舉行時，許又聲在開幕式上講話。（中新社）
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