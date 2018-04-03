樂玉成任中共外交部常務副部長 被視為王毅接班人

2018-04-03 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



五十五歲的樂玉成日前被提拔為中共外交部常務副部長，是大陸俄國專家，被大陸官媒評為中共外交部長王毅接班人。北京外交界認為，中共未來將更為重視和俄羅斯的關係。

一九六三年出生的樂玉成是江蘇揚州人，一九八六年畢業於南京師範大學俄語系。從畢業入外交部到二○○八年，除去一九九八年到二○○一年擔任三年中共駐聯合國代表團參贊外，樂玉成的前半段外交官生涯幾乎都在與前蘇聯及以後的俄羅斯打交道。

澎湃新聞網報導，中共外交圈曾傳過一張圖，二○○九年秋，中共前總書記胡錦濤在外交部高官陪同下，在機艙內同樂玉成握手。這張圖片背後要說的是，樂玉成的前輩和上司都很願意向國家領導人引薦這位年輕司長。

還有一件事，可以見到樂玉成在領導層中的分量。新華社曾報導，二○一三年九月六日晚，習近平到哈薩克共和國進行國是訪問。不到一個月前，即二○一三年八月八日，樂玉成才抵達哈薩克擔任大使。

報導說，如果說這是「巧合」，那麼樂玉成擔任駐印度大使更是一種器重。公開資料顯示，二○一四年九月十六日，習近平根據全國人大常委會决定，任命樂玉成為中國駐印大使；而僅在一天後，習近平便開始對印度的國事訪問。即便考慮到人大任命的延後性，但查閱中共駐印度大使館網頁發現，九月十日凌晨，樂玉成才抵達印度履新。

換句話說，樂玉成得到胡錦濤、習近平的器重。至於此番樂玉成跳過副外長直接出任常務副外長（正部長級），相信也是中共決策層對其青睞有加。