戴耀廷港獨說發酵 泛民建制分別表態

2018-04-03 02:31 中央社 香港2日電



香港「占中」發起人之一、香港大學法律系副教授戴耀廷發表的「港獨」言論持續發酵，泛民主派和親北京的建制派各自表達立場，社會似乎再度撕裂。

戴耀廷早前應邀到台灣出席論壇，期間有報導指出，他在論壇上說，香港可以考慮成為「獨立國家」，隨即被香港和北京當局譴責，指上述言論違反中國國家憲法和香港基本法。

為此，建制派41名立法會議員連署，譴責戴耀廷的言論。

另據報導，昨天有數千人響應城市大學專業進修學院學生莫嘉傑的網上連署，要求港大解僱戴耀廷。

不過，泛民24名立法會議員今天發表連署聲明，指香港特別行政區政府、中國國務院港澳事務辦公室和建制派等批鬥戴耀廷，是借題發揮、上綱上線，旨在令大學及異己噤聲，以及為基本法23條立法作準備。

聲明指出，堅決維護言論自由，捍衛學術自由，並認為戴耀廷從學術角度探討香港與國家前途的可能性，背景設定是大陸政治出現巨變時，毋須顧慮是否政治正確，是學者的本分，與「煽動」完全扯不上關係。

聲明促請社會各方尊重言論自由、學術自由，停止對戴耀廷作出輿論攻擊及打壓。

另外，協助政府處理新界事務的鄉議局同時發表聲明，譴責戴耀廷在台發表的言論，批評鼓吹「港獨」。鄉議局表示對此感到震驚及憤怒。

基本法23條規定，香港特區須自行立法禁止叛國、分裂國家等罪行，但香港主權轉移20年來，相關立法至今沒有完成。

隨著「港獨」主張近年冒起，不少人相信，北京方面要求特區政府進行相關立法。（編輯：馮昭）