國台辦轟賴清德 陸委會：恐嚇只會造成負面效應

2018-04-02 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國台辦今天傍晚發出新聞稿，指賴清德頑固堅持「台獨」立場，狂妄挑戰兩岸關係現狀，十分危險也是不自量力。陸委會稍晚也回批，運用強權蠻力的恐嚇手法，只會造成負面螺旋效應，並無法動搖臺灣人民堅定的意志力。

陸委會表示，對於近日中國大陸國台辦及黨媒人民日報所屬環球時報針對行政院賴清德發表諸多恫嚇、非理性言論及主張，陸委會嚴正聲明，台灣是民主多元社會，賴清德強調台灣主體意識，一貫秉持蔡總統維持台海和平穩定的兩岸關係政策立場；北京方面片面設定其「一中原則」，並且一再操作媒體及所謂「網民」威嚇、壓迫台灣政府及人民，並企圖以軍事打擊、法律威脅方式侵犯我方尊嚴與權益，這不是負責任一方應有作為，只會升高兩岸對立、破壞兩岸關係。

陸委會說，中華民國是主權國家，台灣是我們安身立命之所在，不容任何人詆毀。政府堅定依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律，處理兩岸事務。

陸委會指出，近兩年來，我政府沒有「仇中」、也願意兩岸共同發展；但中國大陸必須面對兩岸分治的事實、必須尊重臺灣的民主與民意。

陸委會重申，運用強權蠻力的恐嚇手法，只會造成負面螺旋效應，並無法動搖台灣人民堅定的意志力，我政府面對中共操作輿論宣傳的負面手法，將盡最大努力，維護國家尊嚴及民眾安全福祉，並持續呼籲陸方自省，唯有透過溝通化解分歧，方有助於兩岸關係健康發展。