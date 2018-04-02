天宮一號墜地球 火球劃天際景色無望

2018-04-02 13:05 中央社 北京2日綜合外電報導



中國載人航天工程辦公室說，停止運作的太空實驗室「天宮一號」今天再入大氣層，殘骸落向南太平洋。美國有天文學表示，民眾應該看不到火球劃過天際的絢爛景色。

中國載人航天工程辦公室今天表示，天宮一號今天上午8時15分左右再入大氣層，落區位於南太平洋中部區域，絕大部分器件於再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

法新社報導，目前沒有立即證實殘骸最後落點，不過南太平洋大多杳無人煙。

中國當局先前表示，8公噸重的天宮一號墜落時不太可能造成損害，但天宮一號解體燒毀的過程，將是一場類似流星雨的「壯麗輝煌」大秀。

不過地點偏遠，民眾應該看不到火球劃過天際的絢爛景色。

據報導，哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，天宮一號在白天掠過北韓平壤和日本京都等地上空，在落入太平洋前看到它的機率降低。

麥道威告訴法新社：「對民眾來說，看到會很有趣，但還會有其他重返大氣層的情況。」他還說：「好消息是它墜落時不會造成任何損傷，這是我們所樂見。」

路透社報導，中國載人航天工程辦公室先前表示，重返大氣層地點，預測在靠近聖保羅和里約熱內盧的巴西沿岸外南大西洋上空。

負責追蹤和偵測地球軌道所有人造物體的美國空軍第18太空控制中隊（United States Air Force 18thSpace Control Squadron）表示，已追蹤到天宮一號在南太平洋上空重返大氣層。

聲明說，已與澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、日本、南韓和英國合作證實天宮一號再入大氣層。