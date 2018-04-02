天宮一號絢爛謝幕 再入大氣層 絕大部分燒毀

2018-04-02 12:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合1日電



2011年「天宮一號」在2011年9月29日由長征火箭在酒泉發射中心升空的場面。美聯社 分享 facebook

中國首座太空實驗室「天宮一號」(Tiangong-1)約在美東時間1日晚上8時15分重返大氣層，但殘骸在落入南太平洋(South Pacific)上空時，大多分解和燒毀，部分殘骸可能落在大溪地島附近海域。

對於「天宮一號」重返大氣層的時間點，美中太空當局略有不同。中國載人航天工程辦公室(CMSEO)表示，天宮一號於北京時間2日上午8時15分重返大氣層，壯麗結束太空任務。不過，美國戰略司令部下轄聯合部隊太空指揮部(JFSCC)在聲明中說：「該部透過太空監偵網路的偵搜器及軌道分析系統，確認天宮一號於美東時間晚間8時16分重返。」

「天宮一號」2011年9月29日發射升空，是中國最引人注目的太空計畫之一。這個長約34呎、寬11呎、重逾九噸的無人太空實驗室，先後與「神舟八號」、九號及十號太空船進行六次交會對接。「天宮一號」2016年3月正式終止任務後，原本要進行受控墜落，但最後失去對它的控制。

2012年三名中國太空人2012年6月曾在「天空一號」太空站上工作。美聯社 分享 facebook

中國載人航天工程辦公室稍早前表示，失控的「天宮一號」預計於2日墜入地球。這項估計與歐洲太空總署(ESA)大致相同。但墜入的預測範圍太廣，也可能落入陸地，因此在近日引起廣泛注意，各國及國際太空機構都合力追蹤。此前曾有美國專家估計，「天宮一號」可能在密西根州或新澤西州墜毀，因而引起廣泛關注。密西根州一度宣布進入戒備狀況。

中國當局先前指出，8.5公噸重的「天宮一號」墜落時不太可能造成損害，但解體燒毀的過程將是一場類似流星雨的「壯麗輝煌」大秀。

中國2016年9月15日發射終極太空計畫的雛型「天宮二號」，以期在2022年前發射一個重20噸的永久太空站上太空。

紐約時報引用「哈佛-史密森尼天體物理中心」的天體物理學家麥克道維爾(Jonathan McDowell)說：「中國原定在天宮一號退役後，操控其墜海，但他們擔心天宮二號恐無法如期進入軌道，遂留著天宮一號備用」。但中國去年5月告知聯合國，稱天宮一號在前年3月16日停止運作，不再回應地面工程師的控制，但未說明原因。他表示，大致推測，天宮一號部份未完人燒毀的零件可能墜在太溪地島(Tahiti)海域附近。

CMSEO稍早估計，天宮一號可能在巴西海岸重返大氣層，墜入聖保羅或里約熱內盧。中國當局先前指出，天宮一號可能以時速1萬7000哩的高速墜落，墜落時不太可能造成損害，解體燒毀的過程「不會像科幻電影情節惡狠狠的砸向地球，更像一陣流星雨」。

英國國家太空總署首席工程師克勞勒接受英國廣播公司訪問時說：「考慮到天宮一號的質量較大，也較結實，相對於以往的失控物體，將承受更大的壓力，因此也會成為雷達競相追逐的目標。」

中國載人航天工程航天員系統副總設計師黃偉芬1日說：「天宮一號是中國航天員的『太空之家』，在那裡航天人創造了諸多首次，包括首次手控交會對接、女航天員首飛、首次太空授課等。神舟九號、十號任務航天員在天宮一號裡度過了難忘的太空時光。」