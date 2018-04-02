遭圍攻 港大教授戴耀廷再自辯不贊成港獨

2018-04-02 13:08 中央社 香港2日電



香港大學法律系副教授戴耀廷。圖擷自維基百科 分享 facebook 香港大學法律系副教授戴耀廷今天再度自我辯護說，他不贊成「港獨」，並指北京對他的攻擊是為了「殺雞儆猴」。中共官媒發文呼籲港府追究戴耀廷的「違法」行為。

戴耀廷稍早前在台灣出席論壇時說，香港可以考慮成為「獨立國家」，隨即遭到香港和北京當局強烈抨擊。

戴耀廷上午在電台節目回應說，他不贊成「港獨」，北京官方攻擊他，目的是要大學辭退他，要「殺雞儆猴」，令其他人不再討論「港獨」。

他並說，無需為發表香港可考慮成立「獨立國家」的言論道歉。他認為自己只是從學術角度推算中國和香港的未來。

另一方面，北京方面繼續攻擊戴耀廷的相關言論。

中共機關報人民日報海外版今天發表署名文章，指戴耀廷這次公開尋求境外支持企圖分裂國家，嚴重違反國家憲法、香港基本法和香港現行有關法律，損害國家主權和安全，直接挑戰「一國兩制」的底線。

文章指出，香港尚無「港獨」入刑的先例，但沒有先例不等於法律規章無法處置「港獨」。

文章呼籲香港特別行政區政府不應再姑息縱容，必須儘快就其違法行為予以追究，彰顯法治。

戴耀廷日前赴台參加台灣青年反共救國團10週年論壇活動。部分親北京的香港媒體報導，戴耀廷在活動中主張香港可以考慮成立「獨立國家」。

報導稱，除了「港獨」人士，「台獨」、「藏獨」、「疆獨」和「蒙獨」人士也出席了論壇。

香港特區政府發言人上週曾說：「特區政府對有大學教員發表有關香港可以考慮成立獨立國家的言論感到震驚，並予以強烈譴責。」