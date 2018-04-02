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報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

陸對美報復清單：豬肉、蘋果、柑橘、葡萄酒、不銹鋼管

2018-04-02 02:12聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸4月2日起對美國128項商品展開的貿易報復，主要集中在美國農產品，當中有不少還是美國重要農產品，包括：豬肉、蘋果、柑橘、草莓、葡萄、櫻桃、奇異果、堅果、人參、葡萄酒等等。在加徵高額關稅下，美國農產品在中國市場的銷售恐將大受衝擊。

根據大陸財政部所公告的「對美終止關稅減讓商品義務清單及加徵關稅稅率」清單，遭加徵25%高額關稅的主要集中在豬肉類產品，包括：「鮮、冷的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊」、「其他鮮、冷豬肉」、「其他凍整頭及半頭豬肉」等七大類，以及「鋁廢碎料」。

據大陸每日經濟新聞報導，2013年至2015年，中國從美國進口的豬肉基本在11萬公噸上下浮動。2016年，進口量飆升至21.6萬噸，漲幅接近100%。但2017年，受到大陸國內豬價大幅下跌影響，從美國進口的豬肉降至16.6萬噸。近兩年，中國從美國進口的豬肉，占年度豬肉進口總額比例均在13%左右。

搜豬網首席分析師馮永輝指出，雖然前兩年，美國豬肉出口中國的量不如歐洲大，但增幅卻很大。因此，美國生豬養殖行業對中國市場一片看好，不少業者擴大養殖。「一旦對美國豬肉增加關稅，美國生豬養殖行業將面臨重大打擊。」

大陸對美貿易報復清單四
大陸對美貿易報復清單四
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中美貿易戰正式引爆，大陸宣布2日起對美國128項商品加徵高額關稅。（截圖自大陸財...
中美貿易戰正式引爆，大陸宣布2日起對美國128項商品加徵高額關稅。（截圖自大陸財政部官網）
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大陸對美貿易報復清單六
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大陸對美貿易報復清單五
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