陸對美報復清單：豬肉、蘋果、柑橘、葡萄酒、不銹鋼管

2018-04-02 02:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸4月2日起對美國128項商品展開的貿易報復，主要集中在美國農產品，當中有不少還是美國重要農產品，包括：豬肉、蘋果、柑橘、草莓、葡萄、櫻桃、奇異果、堅果、人參、葡萄酒等等。在加徵高額關稅下，美國農產品在中國市場的銷售恐將大受衝擊。

根據大陸財政部所公告的「對美終止關稅減讓商品義務清單及加徵關稅稅率」清單，遭加徵25%高額關稅的主要集中在豬肉類產品，包括：「鮮、冷的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊」、「其他鮮、冷豬肉」、「其他凍整頭及半頭豬肉」等七大類，以及「鋁廢碎料」。

據大陸每日經濟新聞報導，2013年至2015年，中國從美國進口的豬肉基本在11萬公噸上下浮動。2016年，進口量飆升至21.6萬噸，漲幅接近100%。但2017年，受到大陸國內豬價大幅下跌影響，從美國進口的豬肉降至16.6萬噸。近兩年，中國從美國進口的豬肉，占年度豬肉進口總額比例均在13%左右。