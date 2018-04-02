報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

2018-04-02 01:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



人民日報2日凌晨宣布，4月2日起，對原產於美國的七類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅。 美聯社 分享 facebook 中美貿易戰正式引爆，中共黨媒人民日報2日凌晨宣布，2018年4月2日起，對原產於美國的七類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅。其中，對水果及製品等120項進口商品加徵關稅稅率為15%，對豬肉及製品等八項進口商品加徵關稅稅率為25%。

人民日報用戶端2日報導，經大陸國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務，今天起起實施。

報導稱，2018年3月8日，美國總統川普簽署公告，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，決定3月23日起，對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅（即232措施）。

美國總統川普22日宣布對中國銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅的計畫，讓中國氣得跳腳，實行反制措施。歐新社 分享 facebook

人民日報指出，「232措施」違反了世界貿易組織（WTO）相關規則，不符合「安全例外」規定，實際上構成保障措施。該措施已於3月23日起實施，對中國利益造成嚴重損害。

為維護中國利益，平衡因美國232措施給中國利益造成的損失，中國自2018年4月2日起對原產於美國的七類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅。對水果及製品等120項進口商品加徵關稅稅率為15%，對豬肉及製品等八項進口商品加徵關稅稅率為25%。現行保稅、減免稅政策不變。

人民日報強調，中國宣導並支持多邊貿易體制，對美中止關稅減讓義務是中國運用世界貿易組織規則，維護中國利益而採取的正當舉措。