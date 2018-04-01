涉孫政才案 女富商段偉紅失聯半年

2018-04-01 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



港媒一日大陸財新傳媒報導，失聯半年的中國女富商、泰鴻集團創辦人段偉紅，因涉及前中共中央政治局委員孫政才貪腐案被查。不過財新網這篇以「段偉紅折翼」為題的文章連結和其官方微博上的相關訊息，隨後卻都遭刪除。

今年二月，美媒紐約時報也引述消息稱，著名女富商段偉紅在去年九月失聯，已經被捕，當時紐時稱她是「溫家寶家族商業合夥人」。

星島日報引述財新網報導，段偉紅因涉及大陸前政治局委員孫政才貪腐案而被查，孫政才擔任吉林省委書記期間，協助她拿下京城黃金地帶華都中心項目。報導還披露了這位女富豪的發跡之路，依靠權力完成了一系列「從國企手中切走蛋糕的交易」。

四十九歲的段偉紅是天津人，一九九〇年代在天津從商，二〇〇二年左右將泰鴻集團總部遷到北京，成為神秘女富豪。紐時曾指出，她和某位前總理家族關係密切。去年九月，段偉紅和義大利資本合開的寶格麗酒店在京城開幕，但她沒有現身。

財新的報導指出，消息人士透露，段偉紅因涉原中央政治局委員、重慶市委原書記孫政才案，在酒店開幕盛典當天或前夕被帶走調查，至今已失聯半年。

財新引述消息人士稱，二〇一〇年左右，多家有實力背景的公司想從首旅集團手中拿到這一項目，段偉紅通過時任吉林省委書記孫政才幫忙打招呼，入主北京華都，並通過北京市規劃部門的審批，將華都飯店擴建為華都中心。