涉孫政才案 女富商段偉紅失聯半年
港媒一日大陸財新傳媒報導，失聯半年的中國女富商、泰鴻集團創辦人段偉紅，因涉及前中共中央政治局委員孫政才貪腐案被查。不過財新網這篇以「段偉紅折翼」為題的文章連結和其官方微博上的相關訊息，隨後卻都遭刪除。
今年二月，美媒紐約時報也引述消息稱，著名女富商段偉紅在去年九月失聯，已經被捕，當時紐時稱她是「溫家寶家族商業合夥人」。
星島日報引述財新網報導，段偉紅因涉及大陸前政治局委員孫政才貪腐案而被查，孫政才擔任吉林省委書記期間，協助她拿下京城黃金地帶華都中心項目。報導還披露了這位女富豪的發跡之路，依靠權力完成了一系列「從國企手中切走蛋糕的交易」。
四十九歲的段偉紅是天津人，一九九〇年代在天津從商，二〇〇二年左右將泰鴻集團總部遷到北京，成為神秘女富豪。紐時曾指出，她和某位前總理家族關係密切。去年九月，段偉紅和義大利資本合開的寶格麗酒店在京城開幕，但她沒有現身。
財新的報導指出，消息人士透露，段偉紅因涉原中央政治局委員、重慶市委原書記孫政才案，在酒店開幕盛典當天或前夕被帶走調查，至今已失聯半年。
財新引述消息人士稱，二〇一〇年左右，多家有實力背景的公司想從首旅集團手中拿到這一項目，段偉紅通過時任吉林省委書記孫政才幫忙打招呼，入主北京華都，並通過北京市規劃部門的審批，將華都飯店擴建為華都中心。
另一方面，段偉紅同時也是凱風公益基金會創始人和理事長，經常在公益事業中露面，在哈佛大學和清華大學都設立獎學金，並且獲得清華大學博士學位。財新還披露，段偉紅曾資助原中央辦公廳主任令計畫妻子谷麗萍的中國青年創業計畫。
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