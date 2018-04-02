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新華社萬字長文 論述「習近平新時代經濟思想」

2018-04-02 00:48聯合報 記者許依晨／綜合報導

大陸國家主席習近平。 （新華網）
大陸國家主席習近平。 （新華網）
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大陸官媒新華社前天發表上萬字長文，論述五年來，中共中央財經領導小組在中共總書記習近平領導下，形成「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」；全文也在凸顯，以習近平為核心的黨中央高超的駕馭經濟能力。

新華社這篇卅一日發布的上萬字長文，標題為「領航新時代中國經濟航船—從中央財經領導小組會議看以習近平同志為核心的黨中央駕馭中國經濟」。

文章指出，五年來，習近平主持召開十六次中央財經領導小組會議，全方位謀篇布局中國經濟發展，而十八屆中央財經領導小組也從議事機構到決策機構，成為黨中央領導經濟工作的重要決策平台。

文章說，二○一四年六月十三日晚，新華社一篇關於中央財經領導小組第六次會議的通稿引發關注。這是十八屆中央財經領導小組會議首次進入公眾視野。這次會議也讓外界感受到中央財經領導小組非比尋常，由習近平親自擔任組長並主持會議。之前中央財經領導小組鮮有公開披露。

文章中細數從二〇一三年春天，到中共十九大召開前，十八屆中央財經領導小組在習近平領導下，掌握經濟社會發展情勢，先後召開十六次會議，研究了廿五項重大議題，提出了四百多項任務和措施。像是「加強供給側結構性改革」、「中國經濟發展進入新常態」、「長江經濟帶發展規劃」，以及提出雄安新區建設等都屬習近平經濟思想。

文章說，十八屆中央財經領導小組在新實踐中做出的理論創新，促進經濟轉型發展提供了思想指南和理論遵循，由此形成「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」，加速落地生效，將引領中國經濟實現更大的歷史性變革。

中國紀檢監察報昨天也發表評論，文中寫道「習近平新時代中國特色社會主義經濟思想」順應新時代要求和中國社會主要矛盾變化，回答了經濟發展新常態下「經濟形勢怎麼看、經濟工作怎麼辦」的基本問題，是十八大以來推動中國經濟發展實踐的理論結晶，是中國特色社會主義政治經濟學最新成果。

評論提醒，為實現黨對經濟工作的領導，各級領導幹部既要政治過硬，也要本領高強。首先要加強學習實踐，提高政治站位、覺悟、能力，其次要強化法治意識、法治素質，第三要構建親清新型政商關係，最後要廉潔從政。

習近平中共十九大

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