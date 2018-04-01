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港澳辦指控分裂國家 戴耀廷：以言入罪

2018-04-01 14:58世界日報 香港新聞組／香港1日電

香港中國通訊社
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香港大學法律系副教授戴耀廷日前在台灣提出「人民自決」被港府譴責為「港獨」；港澳辦昨晚透過聲明認定戴耀廷「分裂國家」要港府規管。戴耀廷在臉書質疑，「香港是否已到了以言入罪的地步」。

戴耀廷日前赴台參加人權論壇活動時表示，中國專制政權終會結束，香港屆時可以實現民主普選、「人民自決」，考慮是否成立獨立國家。新華社昨晚引述國務院港澳事務辦公室發言人表示，「堅決支持香港特別行政區政府依法規管『港獨分子』與外部分裂勢力的勾連活動」。

港澳辦發言人還說：「香港極少數人勾結外部分裂勢力，公然宣揚所謂香港『獨立建國』等言論，充分暴露了其分裂國家的企圖，嚴重違反國家憲法、香港基本法和香港現行有關法律，是對『一國兩制』底線的挑戰，對此類活動絕不能置若罔聞、縱容姑息。」

戴耀廷昨天晚間在臉書發文重申，自己所發表的言論，並不是什麼新的觀點，早曾在香港報章發表，也有其他人提出過相近的論點，且只是想像未來的一些看法，沒有違反任何香港現行刑事法律。他質疑，突然被指言論違反基本法，因而要被政府、政黨強烈譴責，港澳辦要求依法規管，「那實在令人極度擔憂，香港是否已到了以言入罪的地步，或至少已對普羅市民產生了極大的寒蟬效應。」

戴耀廷認為，種種跡象顯示，北京與港府這些作為是為了基本法23條立法鋪路；香港人必須警惕。

另據明報報導，民建聯和工聯會昨天發聲明譴責，工聯會批評戴的「港獨」言行明目張膽，有違一國兩制及基本法，向學生散播「港獨」信息有違教育工作者操守，促請政府盡速為國家安全立法。

時事評論員劉銳紹則指出，中央要求港府有實際行動扼殺港獨於萌芽，但認為策略上短期內不會推動23條立法，免令泛民重新匯聚民意。

香港港獨一國兩制

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