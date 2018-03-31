中國銀行招聘台生 陸委會：屬台人禁止任職機構

2018-03-31 23:20 中央社 台北31日電



中國銀行上海、江蘇等5家分行將少量招收在大陸就讀的台灣應屆畢業生。 （資料照片） 中央社 分享 facebook 中國銀行日前傳出將招收在陸台灣應屆畢業生。陸委會31日深夜表示，中國銀行由中國大陸官方持有絕大部份股份，屬於台人禁止任職或為其成員的中國大陸黨政軍機關（構）、團體。

北京市人民政府台灣事務辦公室微信公眾號「京彩台灣」近日發文指出，中國銀行推出「大陸台生和內地港生專項計畫」。上海、江蘇、福建、深圳、蘇州5家中國銀行分行將招收少量在大陸就讀的台灣應屆畢業生。

行政院大陸委員會今天深夜透過文字說明作上述表示，並強調政府相關機關將持續了解相關情形，如具體個案事實有涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，則應認定有違兩岸條例第33條規定。

陸委會指出，國人赴中國大陸就業，若不涉及違法，尚屬人民工作權及就業選擇範疇，但提醒有意在中國大陸就業的國人，應遵守並符合相關規定，以免遭裁罰。

陸委會也提到，兩岸雙方在制度、法規、市場環境及理念價值等有所差異，中國大陸並非民主自由社會，制度存在政治審查與潛規則，赴陸就業、創業仍具有一定風險及挑戰，應審慎評估。

對於中國大陸對台人才磁吸，陸委會重申，政府將持續加強「競才」政策競爭力，落實「留才、育才、攬才」全球競才政策，並持續壯大台灣，建立友善新創環境，以留住台灣優秀人才及吸引海外優秀人才。