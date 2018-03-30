天宮一號墜落點 太空中心估轉向智利東方

2018-03-30 22:14 中央社 台北30日電



太空中心30日公布天宮一號主體最新預測落點，從原本預測落點在大西洋靠近古巴處，轉為非洲與南美洲之間，約智利東方（紅點處），但還是在大西洋內。（太空中心提供） 中央社 分享 facebook

太空中心今天公布天宮一號主體最新預測落點，從原本預測落點在大西洋靠近古巴處，轉為非洲與南美洲之間，約智利東方，但還是在大西洋內。

天宮一號是中國第一個目標飛行器，於2011年9月29日發射升空，曾先後與神舟8號、9號、10號太空船交會對接。2016年3月16日，天宮一號全面完成使命正式終止任務。

歐洲太空總署（ESA）日前發布消息表示，「天宮一號」殘骸落點，範圍將在南緯43度至北緯43度之間，其中包含台灣、紐約、東京等地。

國家實驗研究院國家太空中心不敢大意，透過軟體模擬天宮一號可能墜落點，昨天公布的落點中，預測主體會落在大西洋靠近古巴處，但今天預測則轉為非洲與南美洲之間，約智利東方，但還是在大西洋內。

太空中心副主任余憲政今天向中央社記者說，隨著天宮一號越來越接近地面，大氣層中會有阻力，會產生預測誤差，但以目前看來，主體落點仍是在大西洋，落在台灣可能性不高。

余憲政指出，但是，像天宮一號這種大型人造物體在墜落過程經過大氣層時，會裂解成大小不一的物體，大部分會在通過大氣層中燃燒殆盡，少部分較大件物體會未能完全燃燒而墜落地面，由於墜落過程中，裂解後的物體軌跡具有不確定性，因此南北緯43度以內的任何地區都有可能是落點，台灣仍是在範圍內，會持續關注。