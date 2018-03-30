陸對台工作持續加強 中國銀行招聘台生

2018-03-30 21:07 中央社 上海30日電



中國銀行上海、江蘇等5家分行將少量招收在大陸就讀的台灣應屆畢業生。儘管名額不多，但有別以往在陸台生只能進外商銀行服務，這項政策具指標意義。 中央社 分享 facebook

中國對台統戰又有新動作。中國銀行上海、江蘇等5家分行將少量招聘在大陸就讀的台灣應屆畢業生。儘管名額不多，但有別以往在陸台生只能進外商銀行服務，這項政策具指標意義。

北京市人民政府台灣事務辦公室微信公眾號「京采台灣」近日發文指出，中國銀行推出「大陸台生和內地港生專項計畫」，部分分行將招募在中國大陸就讀大學的應屆畢業台生以及港生。

具體來看，上海、江蘇、福建、深圳、蘇州5家中國銀行分行將招收少量在大陸就讀的台灣應屆畢業生；至於廣東、深圳2家分行將招收少量在大陸就讀的香港應屆畢業生。

職缺包括中國銀行直屬的數據中心、軟體中心及業務；此外還有澳門分行的資訊科技、行銷服務、櫃員職缺；也可能進入中國銀行附屬的中銀保險、中銀金融商務、中銀消費金融、中銀三星人壽、中銀通支付等任職。

「京采台灣」並未說明實際招聘名額，只將報名細節完整轉述。內容提到，4月初報名截止後，將展開筆試，4月中旬至5月下旬舉辦面試，面試通過者經體檢後將於7至8月入職。

有台生表示，以往有意在大陸從事銀行業的台生只能到外商銀行工作，而今中國大陸五大銀行之一的中國銀行對台生招手，儘管只開放特定地區、少量名額，但大陸人要進中國銀行工作相當不容易，專為台生開闢錄取通道，具有吸引力。

中國銀行公開招募在陸台生的動作有跡可循，去年6月，中國銀行台北分行即對台灣大學生釋放出60個赴陸實習名額，當時提供實習名額的還有中國交通銀行、中國建設銀行。