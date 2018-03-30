親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓職／王維中6局失2分飆速151公里 收下2連勝

陸對台工作持續加強 中國銀行招聘台生

2018-03-30 21:07中央社 上海30日電

中國銀行上海、江蘇等5家分行將少量招收在大陸就讀的台灣應屆畢業生。儘管名額不多，...
中國銀行上海、江蘇等5家分行將少量招收在大陸就讀的台灣應屆畢業生。儘管名額不多，但有別以往在陸台生只能進外商銀行服務，這項政策具指標意義。 中央社
分享

中國對台統戰又有新動作。中國銀行上海、江蘇等5家分行將少量招聘在大陸就讀的台灣應屆畢業生。儘管名額不多，但有別以往在陸台生只能進外商銀行服務，這項政策具指標意義。

北京市人民政府台灣事務辦公室微信公眾號「京采台灣」近日發文指出，中國銀行推出「大陸台生和內地港生專項計畫」，部分分行將招募在中國大陸就讀大學的應屆畢業台生以及港生。

具體來看，上海、江蘇、福建、深圳、蘇州5家中國銀行分行將招收少量在大陸就讀的台灣應屆畢業生；至於廣東、深圳2家分行將招收少量在大陸就讀的香港應屆畢業生。

職缺包括中國銀行直屬的數據中心、軟體中心及業務；此外還有澳門分行的資訊科技、行銷服務、櫃員職缺；也可能進入中國銀行附屬的中銀保險、中銀金融商務、中銀消費金融、中銀三星人壽、中銀通支付等任職。

「京采台灣」並未說明實際招聘名額，只將報名細節完整轉述。內容提到，4月初報名截止後，將展開筆試，4月中旬至5月下旬舉辦面試，面試通過者經體檢後將於7至8月入職。

有台生表示，以往有意在大陸從事銀行業的台生只能到外商銀行工作，而今中國大陸五大銀行之一的中國銀行對台生招手，儘管只開放特定地區、少量名額，但大陸人要進中國銀行工作相當不容易，專為台生開闢錄取通道，具有吸引力。

中國銀行公開招募在陸台生的動作有跡可循，去年6月，中國銀行台北分行即對台灣大學生釋放出60個赴陸實習名額，當時提供實習名額的還有中國交通銀行、中國建設銀行。

中國銀行上海面試

相關新聞

中國大陸太空人 全面展開太空站任務訓練

2018-03-30 19:56

覆核區諾軒被拒 申請人擬再提

2018-03-30 17:52

樂玉成出任中國副外長 可能兼黨委書記

2018-03-30 15:01

陸再成功發射2顆北斗三號衛星 將與此前6顆組網運行

2018-03-30 14:05

不是愚人節笑話！天宮一號約在4/1墜落地球

2018-03-30 12:46

習近平海上大閱兵 專家：美國全掌握 戰略嚇阻中國

2018-03-30 12:28

台劇「動物系戀人啊」遭陸抵制 導演：「我不是台獨」

2018-03-30 12:16

Airbnb向中共披露用戶資訊 稱台港澳不受影響

2018-03-30 09:29

政法系統出身 許甘露任陸首位移民局長

2018-03-30 00:58

陸梵主教任命協議 最快明簽署

2018-03-30 00:58

中共深改委 王滬寧、韓正接副主任

2018-03-30 00:58

重慶薄孫流毒 孫政才以「中國最年輕政治人物」自居

2018-03-29 14:42

中共深改委召開首次會議 正副主任確認

2018-03-29 13:51

北京無條件援助政策 專家：不可能

2018-03-29 11:41

【重磅快評】見了劉結一 朱立倫就會賣台嗎？

2018-03-29 10:04

十億貪官判死刑 中共十八大後首例

2018-03-29 09:52

推動兩岸交流 「創造歸屬感」

2018-03-29 02:51

美簽「台旅法」效應 國台辦：任何勢力打台灣牌都是徒勞

2018-03-29 00:23

肯亞詐騙案 陸委會：大陸嚴重侵害我國人權益

2018-03-29 00:21

雙城論壇露曙光？滬台辦副主任4月來台

2018-03-29 00:07

柯宇綸以外 這些年被陸封殺的台灣藝人

2018-03-28 22:48

柯宇綸遭封殺 陸惠台政策遇台獨指控就生變

2018-03-28 22:45

鄧小平外孫女婿涉騙3千億 公開悔罪認罪

2018-03-28 22:33

肯亞案二審駁回上訴 台籍主嫌維持原判15年

2018-03-28 18:56

首度探監李明哲 李凈瑜返台：先生發言通信權都遭剝奪

2018-03-28 18:45

大陸天宮一號將墜台灣？ 太空中心：可能在古巴

2018-03-28 18:40

李凈瑜赤山監獄探視李明哲 會面30分鐘

2018-03-28 16:27

朱立倫登陸會劉結一 吳敦義乾瞪眼

2018-03-28 16:21

中國官員貪腐判死刑 中共18大以來首例

2018-03-28 14:19

朱立倫九二共識意涵不同說 國台辦避答

2018-03-28 14:15

兩會後兩岸關係 淡大國際研究學院院長王高成：更嚴峻

2018-03-28 13:51

國台辦：不會允許持「台獨」立場藝人的影片在大陸上映

2018-03-28 12:47

美更高層官員來台？國台辦：打「台灣牌」都是徒勞

2018-03-28 12:41

柯宇綸「強尼凱克」影片 國台辦：該片上映已擱置

2018-03-28 12:15

「朱劉會」未事先報備 柯文哲、陳菊與張志軍見面呢？

2018-03-28 11:51

東京奧運台灣「正名公投」 國台辦：醉翁之意不在酒

2018-03-28 11:17

天宮一號墜回地球 時間大約在4月1日

2018-03-28 09:19

劉結一：美推台旅法 想打台灣牌

2018-03-28 00:42

會見劉結一 朱立倫：陸委會別在枝節上批評

2018-03-28 00:42
看更多

熱門文章

保母偷子26年後送回 兒變超廢母嘆：根本甩包袱

2018-03-30 14:56

男酒駕肇事逃逸釀一死一傷 赫然發現是自己妻兒

2018-03-30 11:52

台劇「動物系戀人啊」遭陸抵制 導演：「我不是台獨」

2018-03-30 12:16

第一夫人過招 彭麗媛、李雪主換了好幾套衣服

2018-03-30 08:58

麥草治沙 甘肅奇景

2018-03-30 02:01

女子帶癱瘓前夫改嫁 現任丈夫不離不棄照料他

2018-03-30 16:12

習近平拿128萬的貴州茅台宴請金正恩 南韓媒體：文在寅輸了

2018-03-30 14:40

山西太原地鐵工地 挖出明代「鎮遠橋」

2018-03-30 10:32

媳婦也不敢說我！ 失控奶奶28秒爆打孫女23下

2018-03-30 15:06

習近平海上大閱兵 專家：美國全掌握 戰略嚇阻中國

2018-03-30 12:28

陸梵主教任命協議 最快明簽署

2018-03-30 00:58

陸再成功發射2顆北斗三號衛星 將與此前6顆組網運行

2018-03-30 14:05

戰狼式維權再現！ 不滿郵輪因霧滯留 陸客唱歌抗議

2018-03-30 13:41

不是愚人節笑話！天宮一號約在4/1墜落地球

2018-03-30 12:46

昆明鬧區招牌改全黑白 嚇到民眾連夜重噴

2018-03-30 12:16

強姦婦女、侮辱屍體 甘肅淫魔遭判死刑

2018-03-30 15:46

海南環島高鐵 旅客量2500萬人次

2018-03-30 02:01

無人機「牽線」 跨港圳走私手機不法獲利23億

2018-03-30 16:19

Airbnb向中共披露用戶資訊 稱台港澳不受影響

2018-03-30 09:29

台商前進重慶 灑16億人民幣

2018-03-30 02:01

人行整頓虛擬貨幣 加速研發數位貨幣

2018-03-30 00:02

政法系統出身 許甘露任陸首位移民局長

2018-03-30 00:58

韓戰停戰簽署65週年 習近平傳出7月底訪問北韓

2018-03-30 13:18

陳敏爾學「薛西弗斯」全面肅清薄王孫流毒

2018-03-30 17:09

浙江新幹線「鑒湖號」與王羲之遊紹興

2018-03-30 02:01

一卡通暢遊220座城市 年底前上路

2018-03-30 02:01

中共深改委 王滬寧、韓正接副主任

2018-03-30 00:58

大陸來真的！ 研發數位貨幣 整頓虛擬貨幣

2018-03-30 00:31

付費用戶是最大靠山 愛奇藝在那斯達克掛牌

2018-03-30 00:02

樂玉成出任中國副外長 可能兼黨委書記

2018-03-30 15:01

陸對台工作持續加強 中國銀行招聘台生

2018-03-30 21:07

省域競爭力排名 蘇粵京居前三

2018-03-30 02:01

中國港珠澳大橋 鋼材可建60座艾菲爾鐵塔

2018-03-29 23:13

西藏拚進化 目標南亞物流樞紐

2018-03-30 02:01

動車票價再優惠 最高打八折

2018-03-30 02:01

中國大陸太空人 全面展開太空站任務訓練

2018-03-30 19:56

被金正恩訪中推遲？陸外長王毅改4月4日訪俄

2018-03-30 20:01

北京「動批」河北開業 送車資運費吸客

2018-03-30 11:38

昆明商舖招牌變黑白配 「提升市容」被批：像辦喪事

2018-03-30 18:08

陸招收研究生80.5萬人 十年增近一倍

2018-03-30 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top