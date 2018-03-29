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裁軍30萬 陸國防部：已基本完成

2018-03-29 23:12中央社 台北29日電

針對解放軍裁減軍隊員額30萬的進度，中國國防部發言人任國強今天在記者會表示，裁軍任務已基本完成。他還強調，海警轉隸武警後，中方有能力、有信心、有決心捍衛國家主權和領土完整。

中國國防部官網報導，任國強表示，裁減軍隊員額30萬，是黨和國家的一個重大政治決定和政治宣示，深化國防和軍隊改革對此作了周密部署安排。

他指出，隨著軍隊領導指揮體制改革、規模結構和力量編成改革任務的推進落實，解放軍組織架構和力量體系實現整體性、革命性重塑，裁減軍隊員額30萬任務已經基本完成。

任國強表示，解放軍堅定不移走中國特色精兵之路，堅持減少數量、提高品質，優化兵力規模結構，精簡機關和非戰鬥機構人員，淘汰老舊裝備，推動軍隊由數量規模型向品質效能型、人力密集型向科技密集型轉變，全面推進國防和軍隊現代化。

對於新成立的退役軍人事務部的人事任命，有老兵在論壇稱，若由無軍方背景的官員來負責，難解退伍老兵之憂。任國強僅簡短回應說，領導人選將根據退役軍人事務部的組建情況，適時對外公布。

中國海警轉隸武警部隊，外界好奇任務是否有變化。任國強表示，轉隸的相關工作，目前正在按照「深化黨和國家機構改革方案」的安排有序推進。海警轉隸武警部隊後，中方有能力、有信心、有決心捍衛國家主權安全和領土完整。

他還指出，不管是什麼力量巡航釣魚台，中國維護國家領土主權和海洋權益的決心意志堅定不移。釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，這絕不是日本搞什麼小動作，就可以改變得了的。（編輯：林克倫/繆宗翰）

解放軍老兵軍人

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