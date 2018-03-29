遭指宣傳獨立 劉國深：我怎麼可能支持台獨

2018-03-29 20:19 中央社 台北29日電



對於在台言論遭中國網民舉報宣傳台獨，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深下午受訪時重申，自己是指在「一中原則」下，台灣可以在經濟上保持某種獨立性。

他還反問：「我怎麼可能支持台獨呢？」並向中央社記者強調，一般民眾學術水平不一，對於學者發言常有誤會，他也能夠理解，應該不至於有什麼負面影響。

此外，劉國深接受中共環球網訪問時澄清，網民缺少上下文聯接，誤讀他的本意，一看到「獨立」二字就感到憤怒。如果聽了完整發言，相信在場的絕大部分人，都不會有這種扭曲的理解。

他還再三強調，「廈大台灣研究院沒有任何人會容忍分裂國家領土主權的言論」。

關於劉國深28日的發言，行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天下午在例行記者會僅表示，中華民國是主權獨立國家，台灣是自由民主多元開放社會，對於個別言論政府不做評論。

劉國深曾長期擔任廈門大學台灣研究院院長，並兼任中國全國台灣研究會副秘書長，是中國大陸知名涉台學者，主要研究領域為台灣政治、兩岸關係。

他28日在中國文化大學舉行的「兩會後的兩岸關係走向」研討會上表示，「不是任何獨立都不行，就像我的孩子，我就希望他能獨立。台灣保持某種程度的獨立性不是壞事，你要和大陸好好談。就像統一，也不是都是不好的。」

微博帳號「熊貓寶寶工作室」今天上午貼文舉報這段言論，認為劉國深違反中共對台政策，散播錯誤的言論宣傳台灣獨立，「破壞祖國統一」，希望大陸官方予以揭露批判。

貼文發布後，迅速被轉給大陸對台、宣傳、公安部門與媒體；多名大陸網民在文下留言，要求有關單位開除和法辦劉國深。