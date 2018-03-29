親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

遭指宣傳獨立 劉國深：我怎麼可能支持台獨

2018-03-29 20:19中央社 台北29日電

對於在台言論遭中國網民舉報宣傳台獨廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深下午受訪時重申，自己是指在「一中原則」下，台灣可以在經濟上保持某種獨立性。

他還反問：「我怎麼可能支持台獨呢？」並向中央社記者強調，一般民眾學術水平不一，對於學者發言常有誤會，他也能夠理解，應該不至於有什麼負面影響。

此外，劉國深接受中共環球網訪問時澄清，網民缺少上下文聯接，誤讀他的本意，一看到「獨立」二字就感到憤怒。如果聽了完整發言，相信在場的絕大部分人，都不會有這種扭曲的理解。

他還再三強調，「廈大台灣研究院沒有任何人會容忍分裂國家領土主權的言論」。

關於劉國深28日的發言，行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天下午在例行記者會僅表示，中華民國是主權獨立國家，台灣是自由民主多元開放社會，對於個別言論政府不做評論。

劉國深曾長期擔任廈門大學台灣研究院院長，並兼任中國全國台灣研究會副秘書長，是中國大陸知名涉台學者，主要研究領域為台灣政治、兩岸關係。

他28日在中國文化大學舉行的「兩會後的兩岸關係走向」研討會上表示，「不是任何獨立都不行，就像我的孩子，我就希望他能獨立。台灣保持某種程度的獨立性不是壞事，你要和大陸好好談。就像統一，也不是都是不好的。」

微博帳號「熊貓寶寶工作室」今天上午貼文舉報這段言論，認為劉國深違反中共對台政策，散播錯誤的言論宣傳台灣獨立，「破壞祖國統一」，希望大陸官方予以揭露批判。

貼文發布後，迅速被轉給大陸對台、宣傳、公安部門與媒體；多名大陸網民在文下留言，要求有關單位開除和法辦劉國深。

台獨中共廈門

相關新聞

中共深改委召開首次會議 正副主任確認

2018-03-29 13:51

北京無條件援助政策 專家：不可能

2018-03-29 11:41

【重磅快評】見了劉結一 朱立倫就會賣台嗎？

2018-03-29 10:04

十億貪官判死刑 中共十八大後首例

2018-03-29 09:52

推動兩岸交流 「創造歸屬感」

2018-03-29 02:51

美簽「台旅法」效應 國台辦：任何勢力打台灣牌都是徒勞

2018-03-29 00:23

肯亞詐騙案 陸委會：大陸嚴重侵害我國人權益

2018-03-29 00:21

雙城論壇露曙光？滬台辦副主任4月來台

2018-03-29 00:07

柯宇綸以外 這些年被陸封殺的台灣藝人

2018-03-28 22:48

柯宇綸遭封殺 陸惠台政策遇台獨指控就生變

2018-03-28 22:45

鄧小平外孫女婿涉騙3千億 公開悔罪認罪

2018-03-28 22:33

肯亞案二審駁回上訴 台籍主嫌維持原判15年

2018-03-28 18:56

首度探監李明哲 李凈瑜返台：先生發言通信權都遭剝奪

2018-03-28 18:45

大陸天宮一號將墜台灣？ 太空中心：可能在古巴

2018-03-28 18:40

李凈瑜赤山監獄探視李明哲 會面30分鐘

2018-03-28 16:27

朱立倫登陸會劉結一 吳敦義乾瞪眼

2018-03-28 16:21

中國官員貪腐判死刑 中共18大以來首例

2018-03-28 14:19

朱立倫九二共識意涵不同說 國台辦避答

2018-03-28 14:15

兩會後兩岸關係 淡大國際研究學院院長王高成：更嚴峻

2018-03-28 13:51

國台辦：不會允許持「台獨」立場藝人的影片在大陸上映

2018-03-28 12:47

美更高層官員來台？國台辦：打「台灣牌」都是徒勞

2018-03-28 12:41

柯宇綸「強尼凱克」影片 國台辦：該片上映已擱置

2018-03-28 12:15

「朱劉會」未事先報備 柯文哲、陳菊與張志軍見面呢？

2018-03-28 11:51

東京奧運台灣「正名公投」 國台辦：醉翁之意不在酒

2018-03-28 11:17

天宮一號墜回地球 時間大約在4月1日

2018-03-28 09:19

兩岸青年學者論壇 聚焦融合議題

2018-03-28 02:52

劉結一：美推台旅法 想打台灣牌

2018-03-28 00:42

會見劉結一 朱立倫：陸委會別在枝節上批評

2018-03-28 00:42

張小月接掌海基會 對岸「已讀不回」

2018-03-28 00:42

中共空軍神威大隊 出動12架轟6K長程訓練

2018-03-27 19:55

政治局常委韓正 將任粵港澳大灣區總主持

2018-03-27 19:48

天宮一號7天內撞地球 人被擊中機率幾近零

2018-03-27 17:31

羅艾斯訪台 劉結一：打台灣牌愚弄台灣同胞

2018-03-27 17:14

張小月：海基會董事長 不是「櫻櫻美代子」

2018-03-27 16:11

天宮1號將再墜入大氣層燒毀 引發各國關注

2018-03-27 15:49

朱劉會／賴揆要陸委會了解 朱立倫：別批枝微末節

2018-03-27 13:54

劉結一：美高官「打台灣牌」是對台灣人民的愚弄

2018-03-27 12:07

城市交流不該牽涉兩岸事務？ 柯P：那條線實在難畫

2018-03-27 11:57

不出七天！中國失控「天宮一號」將墜毀地球

2018-03-27 11:47
看更多

熱門文章

鄧小平外孫女婿涉騙3千億 公開悔罪認罪

2018-03-28 22:33

柯宇綸遭封殺 陸惠台政策遇台獨指控就生變

2018-03-28 22:45

金蟬脫殼？ 女扒手遭逮後當街脫光 試圖驚呆路人

2018-03-29 12:54

柯宇綸以外 這些年被陸封殺的台灣藝人

2018-03-28 22:48

「把整座巴黎搬到杭州」 大陸山寨小鎮讓法國攝影師看傻

2018-03-29 11:08

十億貪官判死刑 中共十八大後首例

2018-03-29 09:52

二天沒洗頭約速食店相親 工程師被甩問：節儉錯了嗎？

2018-03-29 11:08

國中班花為父親1個月暴肥6公斤 原因惹哭網友…

2018-03-29 17:58

【即時短評】習金會 北京重拾東北亞主導權

2018-03-29 00:30

李雪主出訪創先河 確立北韓第一夫人地位

2018-03-29 09:26

【重磅快評】見了劉結一 朱立倫就會賣台嗎？

2018-03-29 10:04

川普：習金會進行得「非常順利」 金正恩期待見我

2018-03-28 21:16

湖北「十大拐」十分壯觀

2018-03-29 02:51

習金會 金正恩喊「半島無核化」

2018-03-29 00:15

訪「中國矽谷」中關村 金正恩李雪主試玩VR

2018-03-29 14:55

笨賊偷法拉利敞篷不會關車頂… 一路淋雨耍帥開車

2018-03-29 13:41

訪中國待遇比一比 韓媒：金正恩勝文在寅

2018-03-29 12:07

重慶薄孫流毒 孫政才以「中國最年輕政治人物」自居

2018-03-29 14:42

大陸挺產業 減稅1.8兆元

2018-03-29 01:40

北京無條件援助政策 專家：不可能

2018-03-29 11:41

肯亞詐騙案 陸委會：大陸嚴重侵害我國人權益

2018-03-29 00:21

習金會訊息：美對北韓任何行動 須習近平點頭

2018-03-29 16:19

川普推文談「習金會」：須維持制裁與施壓

2018-03-28 21:04

美簽「台旅法」效應 國台辦：任何勢力打台灣牌都是徒勞

2018-03-29 00:23

三山國王祭典 兩岸傳承創新

2018-03-29 02:51

陸大學自主招生 北京清華要背「四書五經」

2018-03-29 12:37

中共深改委召開首次會議 正副主任確認

2018-03-29 13:51

福建閩南街巷風貌 鬧市的鄉愁

2018-03-29 02:51

對岸封殺台獨色彩藝人

2018-03-29 01:42

雙城論壇露曙光？滬台辦副主任4月來台

2018-03-29 00:07

美軍艦訪港 疑停靠解放軍海軍基地

2018-03-29 03:15

中美2大國間博弈 金正恩想「一兩撥千斤」 兩頭通吃

2018-03-29 16:21

不是任何獨立都不行 陸學者遭舉報宣傳台獨

2018-03-29 15:17

習近平會金正恩 搶先對「川金會」表態

2018-03-29 16:22

「襄漢歐」班列首發 14天到漢堡

2018-03-29 02:51

推動兩岸交流 「創造歸屬感」

2018-03-29 02:51

陸打貿易戰 備妥兩手策略

2018-03-29 01:41

台商籲台青 「登陸」尋機遇

2018-03-29 02:51

3個地方叫周莊 各有各的專長

2018-03-29 02:51

浙江杭州西湖 採摘龍井新茶

2018-03-29 02:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top