天宮一號將進入大氣層 時間就在本週末

2018-03-29 20:19 中央社 北京29日綜合外電報導



中國太空站「天宮一號」據傳已經處於失控狀態，各國太空專家推估，天宮一號將在本週末的某個時間點重新進入地球大氣層。

美聯社報導，天宮一號僅對地球表面人員和財產構成極小的風險，因為這個體積近似公車且重達8.5公噸的太空站主體，預計會在通過大氣層時燒毀殆盡，儘管各國太空機構不知道確切的發生時間和地點。

歐洲太空總署預測，天宮一號將在31日上午至4月1日下午之間重返大氣層，但歐洲太空總署卻說，這項估計充滿了「高度不確定」，可能是因為高層大氣不斷變化影響了太空站墜落的速度。

中國國家航天局的最新估計指出，天宮一號將在31日至4月4日之間重返大氣層。

西方各國的太空專家指出，他們認為中國當局已經失去對於天宮一號的控制。中國太空實驗室首席設計師朱宗鵬則否認天宮一號失控，但沒有具體說明中國當局會做什麼來控制太空站重返大氣層。

根據天宮一號的運行軌道來推估，它的落點範圍將位於北緯42.7度至南緯42.7度之間，或大致位在美國、中國、非洲、南歐、澳洲和南美洲的某一個地方。俄羅斯、加拿大和北歐則不在這個範圍內。

台灣的國家實驗研究院國家太空中心副主任余憲政昨天表示，天宮一號主體可能墜落在大西洋靠近古巴處，但由於墜落過程會裂解成碎片，台灣仍在範圍內。

國家實驗研究院國家太空中心不敢大意，透過軟體模擬天宮一號可能墜落點，余憲政昨天指出，天宮一號當天的軌道高度已經降低至200公里，31日下午就可能墜落地面。

根據天宮一號的體積大小來估算，太空站通過大氣層後會有大約10%的殘骸存留，主要是例如引擎等較重的零組件。地球上人員被殘骸擊中的機率被認為不到一兆分之一。