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傳陸地下主教郭希錦 復活節前夕遭拘

2018-03-29 17:37中央社 台北29日電

美國紐約時報28日報導，中國福建省閩東教區地下主教郭希錦日前遭官方拘留，原因是他拒絕與官方任命的主教主持復活節彌撒；但也有說法指當局意在不讓郭希錦於復活節前後在人前現身。

另據天主教媒體天亞社引述教區消息人士說，郭希錦於26日被帶走後，翌日已獲釋，並回到教區。但這名消息人士坦言尚未見到主教，因此不清楚具體情況，只知道當局不讓他以主教身份主持聖油彌撒。

59歲的郭希錦本為羅馬教廷任命的福建閩東教區「地下主教」，紐約時報（New York Times）引述消息表示，他日前一度遭押往廈門，但隨後當局准許他以家庭因素返回閩東；但員工預料他本週末將重遭「強制休假」。

梵蒂岡與中國先前達成主教任命協議，內容之一包括郭希錦讓出教座，由中共認可的人選替代。

郭希錦日前接受紐約時報採訪時曾表示，梵蒂岡若要求他如此做，他會讓位。但他警告，中國政府可能是想切斷中國天主教與羅馬之間的聯繫。

據雙方達成的協議，梵蒂岡將做出兩個關鍵讓步，包括要求另外一位地下主教讓位給中國政府任命的主教，以及將批准7名政府任命的主教，羅馬此前認為這些主教屬於非法。

作為交換，梵蒂岡將可參與中共當局主教任命過程，可能是擁有否決權，具體細節尚未明朗。

中國的天主教會一直分裂為二，一部份教眾和神職人員效忠羅馬教廷，不獲中國官方認可，因此被稱為「地下教會」；另一部份則屬於官方認可的「天主教愛國會」，由中共政權主導。

紐約時報梵蒂岡羅馬

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