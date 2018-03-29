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推動兩岸交流 「創造歸屬感」

2018-03-29 02:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第十屆兩岸青年學者論壇在浙江寧波舉行，多名兩岸青年學者對新形勢下兩岸交流機制創新提出建議。

論壇由全國台灣研究會主辦，主題為「新時代．新挑戰．新作為」，來自兩岸的40多名學者參會，就當前兩岸關係中若干重要議題進行深入研討。

新華社報導，浙江大學台灣研究所講師李文藝認為，當前兩岸關係更加複雜嚴峻，兩岸交流的節奏、幅度、議題和做法都出現一些變化，更多依靠民間直接進行，這就需要塑造新的交流機制、注入新的動力並賦予新作用，以此著力增進兩岸同胞情誼，強化民眾利益聯結，增強台灣民眾對大陸的認同，為兩岸和平統一創造條件。

他表示，新的兩岸交流機制需要兩岸產業、商貿、社會組織等多方共同參與，聚沙成塔，形成合力。大陸各級政府應統籌落實針對台胞的同等待遇措施，切實增強台胞在大陸的歸屬感和獲得感。在協助台灣青年創業就業方面，提供更多個性化服務和實習機會，提高創業就業成功率。

廣西師範大學法學院臺籍講師王孟筠表示，中共19大報告提出逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，這將吸引更多台灣青年來大陸發展。值得注意的是，由於大陸方面惠台措施，到大陸就學的台灣青年平均年齡逐漸降低，他們更容易融入大陸的青年團體，與大陸青年產生深入互動，這有助於消除他們對大陸的誤解，增強中華民族共同體意識，最後達到心靈契合。他建議大陸高校在政策宣導、社會實踐等方面推出更符台灣青年特點的政策，幫助他們融入大陸。

廣州大學台灣研究院助理研究員楊熊端認為，隨著兩岸交流不斷深入，兩岸婚姻家庭子女已成為兩岸交流的重要參與者。建議針對他們的身份特點，結合中華傳統文化、旅遊、聯誼、表演等載體開展交流，爭取這一族群對「兩岸一家親，共圓中國夢」的理解和支持，推動他們成為兩岸同胞交流、融合的新橋梁。

創業婚姻高校

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