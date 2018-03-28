鄧小平外孫女婿涉騙3千億 公開悔罪認罪

2018-03-28 22:33 中央社 上海28日電



3月28日，上海市第一中級人民法院依法公開開庭審理了上海市人民檢察院第一分院指控安邦保險集團股份有限公司（安邦集團）原董事長、總經理吳小暉犯集資詐騙罪、職務侵占罪一案。（電視新聞截圖） 中新社 分享 facebook

上海一中院今天開庭審理前安邦集團董事長吳小暉涉嫌集資詐騙、職務侵占案。在近10小時的庭審轉播過程，吳小暉一開始拒不認罪，後改口知罪悔罪，庭審於晚間結束，將擇日宣判。

上海市第一中級人民法院官方微博今天上午9時30分公告，將公開審理上海市人民檢察院第一分院提起公訴的安邦保險集團股份有限公司前董事長、總經理吳小暉涉嫌集資詐騙、職務侵占案，並在微博即時播報庭審情況。

吳小暉是已故中共領導人鄧小平的外孫女婿，於2017年6月9日被有關單位帶走調查。中國保險監督管理委員會網站2月23日公告證實，吳小暉被提起公訴，中國保監會並宣布接管安邦集團一年，至2019年2月22日止。

公訴人宣讀起訴書指出，吳小暉騙取中國保監會的銷售批覆，向公眾招募資金及進行虛假宣傳，非法募集資金規模急劇擴大，累計向1056萬餘人次銷售投資型保險產品，實際騙取人民幣652.48億元（新台幣約3074億元）。

起訴書還提到，吳小暉分別於2007年、2011年利用擔任安邦財險副董事長職務之便，指使公司高管採用劃款不記帳的方式，將保費資金30億元、70億元劃轉至實際控制的產業公司。

公訴機關認為，吳小暉以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資；利用職務之便，將資金非法占為己有，分別觸犯刑法第192條、第271條第一款規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以集資詐騙罪、職務侵占罪追究刑事責任。

吳小暉一開始對指控的事實和罪名均提出異議，表示自己不懂法律，不知道行為是否構成犯罪，並反咬相關證人證言不屬實、鑑定意見不客觀。他同時表示，30億元有歸還、另外70億元用於購買房地產。

到了最後陳述階段，吳小暉卻當庭表示「深刻反省」、「知罪悔罪」，對自己的行為表示「深刻懺悔」，請求從輕處罰。隨後，審判長宣布休庭，合議庭將根據庭審查明的事實、證據依法評議，擇期宣判。