柯宇綸以外 這些年被陸封殺的台灣藝人

2018-03-28 22:48 中央社 台北28日電



台灣2000年首次政黨輪替時，歌手張惠妹獲邀在總統就職典禮上演唱國歌，隨後便傳出代言的廣告遭陸方封殺。 聯合報系資料照 分享 facebook

藝人柯宇綸遭中國網民指稱主張台獨，國台辦今天更證實，柯主演的新片在中國上映「被擱置」。台灣藝人近年因涉及「統獨」議題遭中國封殺的消息頻傳，以下分別整理相關事件。

談起近20年台灣藝人遭中國大陸以政治因素封殺的案例，最為人熟知的莫過台灣2000年首次政黨輪替時，歌手張惠妹獲邀在總統就職典禮上演唱國歌，隨後便傳出代言的廣告遭陸方封殺。

中國官媒新華社當時引述中國中央電視台、人民廣播電台負責人士的話，聲稱大陸民眾「強烈反應」，不願在媒體上再看到張惠妹，因而「順應民意」暫停播出，等於間接證實傳聞。

直到張惠妹2004年6月現身北京並正式宣告演唱會如期舉行，風波才算正式落幕。中國國務院台灣事務辦公室約1個月後才對外宣稱，中國大陸「根本就沒有下達封殺或抵制張惠妹的指示」。

歌手張懸2013年11月在英國曼徹斯特演出時，在台上拿起在場台灣留學生攜帶的國旗，以英文介紹「這是來自我家鄉的國旗」引起現場中國留學生不滿。中國網民隨後發起抵制張懸同年底在北京的演唱會，張懸則在臉書表示：「我願承擔一切損失自行取消演唱會。」

張懸的父親、前海峽交流基金會秘書長焦仁和當時出面力挺女兒，表示尊重與支持女兒的發言和決定。時任國台辦發言人范麗青則表示，這起事件「本來不應該發生」，希望有關人士謹慎處理，不希望兩岸文化交流受到其它因素干擾。

因手持國旗而遭「舉報台獨」的另一個著名案例則是2016年的「周子瑜事件」。

出生於台南的南韓女子團體TWICE成員周子瑜2015年11月21日在節目中手拿中華民國國旗。長年居住於中國大陸的藝人黃安隨後於2016年1月總統大選前夕，舉報周子瑜為「台獨」，並發起抵制TWICE到中國演出。

事件爆發後，TWICE的經紀公司JYP娛樂先在新浪微博發表聲明，否認周子瑜涉台獨，並決定取消周子瑜「近期預計在中國進行的全部演藝活動」，接著更公布周子瑜「道歉影片」，引發兩岸網民論戰。

行政院大陸委員會為此要求中國約束民間行為，並「嚴厲譴責」黃安。國台辦則宣稱「對台灣有些政治勢力利用兩岸民間交往中的個別事件，挑撥兩岸民眾感情，兩岸同胞要高度警惕。」

另外，台灣在2014年因「兩岸服務貿易協議」爭議發生「太陽花學運」，不少藝人、導演當時均表態支持學運，後來卻陸續被中國網民舉報為「支持台獨」，揚言封殺，柯宇綸便是其中之一。

除了他之外，導演戴立忍、藝人陳艾琳、導演陳玉勳等曾表態支持太陽花學運的演藝界人士，在2016、2017年間也都陸續遭中國網民舉報「支持台獨」。

但除了陳艾琳事後表態「不怕因為自己的立場去減少了自己的工作機會」，戴立忍、陳玉勳均公開澄清自己「並非台獨」。

對於相關事件，國台辦發言人安峰山2016年10月曾表示，中國鼓勵兩岸文化交流的立場態度明確，「但反對任何形式的台獨分裂立場也是堅定不移的」。