柯宇綸遭封殺 陸惠台政策遇台獨指控就生變

2018-03-28 22:45 中央社 上海特稿



柯宇綸在電影「念念」中以內斂演出曾入圍男配角。圖／金馬執委會提供 分享 facebook

大陸「對台31條」中涉及影視文化的擴張頗受關注，而今台灣演員柯宇綸在這項「里程碑」後被祭以「台獨處分」，新戲上映遭擱置；「惠台」遇「台獨」指控就生變，相關案例並不少。

中國大陸國務院台灣事務辦公室2月28日在例行記者會上發布「31條惠台措施」，簡稱「惠台31條」。行政院分析指出，這些政策非單純「惠台」，主要為「利中」，因此將其正名為「對台31條」措施。

措施發布一個月後，國台辦發言人安峰山28日在記者會上證實，柯宇綸主演的國片「強尼．凱克」在大陸的「上映問題已經被擱置」。「強」片原定4月13日在陸上映，在柯宇綸被大陸網民指控為「台獨藝人」後，情勢突然生變。

柯宇綸並非是首個被指控為「台獨」的藝人，包括林心如、戴立忍以及赴南韓發展的周子瑜都曾被點名為「台獨藝人」而遭封殺。值得注意的是，這些舉報來源都是網民，當人人都有資格「扣台獨板機」的情況下，「誤殺」也多。

大陸推出「對台31條」，表面上對文化內容產業「更敞開門」，包括大陸引進台灣生產的電影與電視劇將沒有數量限制，台灣人士參與電視、電影製作可不受數量限制，以及簡化台灣進口圖書的審批流程等。

但文化部第一時間點出兩岸文化交流的「關鍵問題在於意識形態審查」；部分業者也將此形容為「吃不到的糖果」，因交流的前提都必須慎防「台獨因素」滲入，而何謂「台獨」？在缺乏具體定義的情況下，業者只能「自我審查」。

從兩岸過去的交流經驗中可看到，不單是文化領域涉及意識型態審查，舉凡商業、教育、旅遊等相關行業人士若欲享受大陸提出的「交流紅利」，都必須跨越「反台獨」這項「准入門檻」，相關案例近年來紛紛躍上媒體版面。

台商李榮福因在海峽交流基金會春節聯誼活動中，發表挺總統蔡英文的言論被認為是「台獨台商」，李榮福隨後登報表明支持「九二共識」、「反對台獨」；在這之前，遭指為「綠色台商」的海霸王也曾登報支持「兩岸一中」。

在兩岸學術、人員交流方面，2017年8月也曾傳出部分陸生赴台念書卻遭大陸拒發赴台文件，承辦人員給出的理由是「成大搞台獨」，儘管後來還是允以放行，但國台辦卻一度宣稱，當地政府此舉是「予以提醒，正常履職」。

大陸近來不斷高呼「兩岸融合發展」以及「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」，種種看似未設前提的宣稱，遇上「台獨」指摘，先前給予的承諾、保障，都可能面臨大轉彎。

一名大陸學者在解讀大陸「融合發展」政策時就直指，這個融合不包括「台獨」；前國台辦主任張志軍被問及「綠色台商」問題時坦言，「歡迎台商到大陸打拚，但絕不允許到大陸掙錢，回台灣卻支持台獨分裂的台商」。

在大陸「有惠台之處就有打擊台獨之必要」的兩面手法下，再重新回頭檢視「對台31條」給予在陸台人同等居民待遇所涉及的領域及細則，從另一角度理解，或變相成為一張「反台獨」的正面表列清單與具體操作辦法。