中美戰略競逐 淡大陸研所副教授陳建甫：台資衝擊大

2018-03-28 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



持續數日的中美貿易緊張關係似乎出現緩解。淡江大學中國大陸研究所副教授陳建甫，在該校國際評論專欄發表文章，引述前央行總裁彭准南的話指出，中美貿易戰萬一開打，就像是「兩隻大象打架，我們要小心不要被踩到。」大陸出口項目與廠商早已多元化，且多為外資企業，貿易戰首先遭受其害並非中資企業，反而美資、台資、韓資企業，貿易戰對大陸經濟衝擊實在有限。

陳建甫在評論中認為，中國大陸作為全球最大的世界工廠，出口美國的前八項商品如下：機電音響設備及零組件、玩具、紡織品、貴金屬及製品、運輸設備、塑料橡膠製品、鞋帽傘製品、化工產品，絕大多數是美國不再生產、民眾常用的民生消費品。

如果美國總統川普要增加進口稅，很可能把增加成本轉嫁到消費者，導致美國民眾生活成本的高漲，例如全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）向來以價格低廉著稱，在美國擁有4068家直營店，僱用員工超過140萬人，是美國民眾不可或缺的購物中心。

川普開打美中貿易戰，受害最大的其實是出口導向的外資企業，並不是大陸本土公司，尤其是美國、台灣、南韓、日本在中國註冊的公司，佔大陸出口產品全球生產鏈的很大部分。其中，光是2017年大陸貿易順差有59%來自外資企業，61%來自加工貿易。

2017年在大陸的外資企業已達28萬多家，資產總值超過2兆美元。在大陸28個產業中，有21個產業的前5名，都是外資或合資企業。

從行業上看，銀行、保險、電信、汽車、物流、零售、機械製造、能源、鋼鐵、IT、網路、房地產等，都有外資進入，服務業更以美商主導，併購最多也來自美國跨國公司，占比超過30%。

反觀，2015年中美雙向貿易與投資為美國GDP貢獻2160億美元，支持了美國260萬個就業，大陸是美國33個州的前三大貨物出口市場，13 個州的前五大貨物出口市場。

美國出口的農糧食品，包括62%大豆（138億美元）、14%棉花（5億美元）、工業產品，包括:17%汽車（121億美元）、15%積體電路（97億美元）、與波音飛機25%（125億美元），這些從美國出口到中國項目，都可能成為下一波中國反制川普貿易戰的受害者。

川普的如意算盤想聯合歐洲，複製1985年逼迫日本讓步的廣場協議，但是對於大陸恐怕很難有著力，況且截止2018年1月，大陸仍握有1.17兆美元美債，占全球19%，高居世界第一。