兩會後兩岸關係 淡大國際研究學院院長王高成：更嚴峻

2018-03-28 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



眾所矚目的中國大陸「全國人大會議」及「全國政協會議」已於3月20日正式結束，在大陸國家主席習近平權力進一步鞏固之後，將全力推動他的治國理念及國家發展藍圖，也因為權力的集中，將更能有效貫徹他的意志，以追求兩個百年發展目標的實踐。不過淡江大學國際研究學院院長王高成，在該校國際評論專欄發表文章指出，可預期習近平的有效領導之下，大陸的綜合國力將進一步的提升，兩岸關係將進一步的嚴峻，台灣將面臨更多的壓力。

王高成評論認為，從十九大的政治報告可以看出，大陸已將完成兩岸統一放於民族復興的框架之中，未來將加大力度推動兩岸的和平統一。習近平的權力鞏固可以有利於落實其兩岸政策，目前仍是以和平統一為主，而非有些人士所鼓吹的武力統一。

面對兩岸的情勢，大陸也會加大「反獨促統」的力道。在蔡英文政府不願意接受九二共識的情形下，大陸則仍然堅持「一個中國原則」及九二共識的基本立場，並且持續的對台在外交與軍事方面施壓。

在這次人大閉幕式上，習近平特別強調，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是註定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」。

他還指出，「中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動」，堅定反獨的立場至為明顯。在促統方面，大陸也採取「融合發展」的策略，給予台灣人民在大陸就業、就學及生活等與大陸人民同等的待遇，在兩會召開前所公布的「惠台31項措施」就是明顯的作法。

就在大陸對台的「反獨促統」作為都在強化之時，美國的作為也進一步的激化了兩岸關係。美國總統川普於3月16日簽署了「台灣旅行法」，根據該法國會鼓勵美國政府提升美台官員互訪的層級。