兩岸青年學者論壇 聚焦融合議題

2018-03-28 02:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由大陸全國台灣研究會主辦的第十屆兩岸青年學者論壇27日在浙江寧波舉行。論壇以「新時代、新挑戰、新作為」為主題，邀請40餘名青年學者，圍繞兩岸經濟社會融合發展、青年交流等議題進行探討。

中新社報導，全國台研會副會長汪毅夫致辭時表示，相較於30多年前兩岸學者沒有機會坐在一起溝通，今天的年輕人要珍惜交流的機會。作為研究涉台問題的青年學者，應該將推動學術進步及兩岸關係和平發展作為一生的志業；希望兩岸關係向前發展的歷史不要倒退。

中國社會科學院台灣研究所副研究員鍾厚濤指出，隨著兩岸經濟、社會、文化等合作領域的拓展，大陸對於兩岸融合發展的相關論述也進一步深化。中共十九大報告將「兩岸一家親」寫入涉台部分具有重要指導意義，為維護兩岸關係和平發展和推進祖國和平統一進程注入新的源頭活水。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁認為，當前兩岸關係呈現四方面趨勢，一是小衝突不斷，但基本維持穩定局面；二是朝著經濟社會融合的方向發展；三是島內的台獨勢力和反台獨力量角力持續；四是大陸追求兩岸統一的目標不會改變。

在談及兩岸青年交流時，中國社科院台研所副研究員王瓊說，當前，兩岸青年在交流交往過程中存在缺乏話語共識的問題，認知的偏差對青年溝通造成負面影響。她對此建議，推進青年交流的深入，需營造兩岸青年共同參與建構的交往場域，與和諧相處、互動頻繁的溝通環境；應開拓新的交流領域、搭建多元渠道、豐富活動內容，促進青年交流的機制化、持久化發展。

華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕表示，台灣的年輕世代正處於從政治的「局外」走向「局中」的過程。從歷史角度看，2014年至今，台灣青年從未擁有對社會發展如此重要的發言權，他們的政治取向與政策訴求將影響全社會的政治走向。2018年的台灣「九合一」選舉在即，年輕世代的角色變換將如何影響選舉進程，民進黨與年輕世代能否保持良性互動，值得關注。