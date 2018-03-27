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指標主教郭希錦被失蹤 中梵談判添變數

2018-03-27 20:43中央社 梵蒂岡27日專電

近期傳出北京已派代表團前往梵蒂岡，協商簽署中梵主教任命協議，不過教廷知情人士透露並無此事。另外，閩東教區地下主教郭希錦昨晚被公安帶走，為中梵談判投下新變數。

今年59歲的郭希錦，是中梵談判主教協議中的指標性人物。

梵蒂岡早前向中方釋出善意，破天荒要求2位教宗認可的合法主教，遜位給北京任命的愛國主教，其中一位是高齡的汕頭主教莊建堅，另一位是郭希錦，他被要求讓位給梵蒂岡處以「絕罰」的非法主教詹思祿。

天主教媒體「亞洲新聞」(Asia News) 今天報導，中國宗教事務局昨天下午3時左右，打電話要求郭希錦到辦公室討論至少2個小時，晚上7時左右郭希錦回教區收拾行李，10時就被公安帶走。

亞洲新聞指出，大陸地下教會教友透露，郭希錦拒絕在復活節瞻禮期間，與非法主教詹思祿共同主持祭禮，遭公安帶走。去年復活節前夕，郭希錦也曾「被失蹤」，20天後才現身。

復活節是天主教重要節日，過去地下教會主教多次拒絕於典禮配合中共當局，在復活節前夕被失蹤。例如地下教會溫州主教邵祝敏，去年復活節期間4度被無預警帶走。

去年6月梵蒂岡曾透過發言人柏克（Greg Burke）發表強硬聲明，表示教宗懷著焦慮心情，強烈關注邵祝敏被帶走事件，並強調這不利於梵蒂岡與中國，就天主教在中國的地位達成諒解的努力。

邵祝敏被失蹤是中梵恢復談判3年來，梵蒂岡首度對主教遭囚禁事件發表聲明。

此外，外界早前傳出，中梵可能在復活節聖週期間達成主教任命協議，不過熟悉談判的教會人士認為，中國當局近日的強勢舉動，為中梵談判增加新變數。

梵蒂岡復活節公安

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