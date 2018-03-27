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前立委黃煌雄 將接任促轉會主委

張小月：海基會董事長不是「櫻櫻美代子」

2018-03-27 16:11聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

海基會今天下午召開第十屆董監事第二次聯席會議，補選陸委會前主委張小月接任新董事長，但秘書長仍然懸缺。張小月致詞時指出，有人說兩岸現在沒有進行溝通協商，今後海基會董事長是不是會「櫻櫻美代子」，她認為這樣說法對海基會同仁不公平。

張小月指出，海基會的工作，除了協商之外還有很多服務的項目，一年的服務案件超過35萬件。兩岸交流超過30年的時間，台商在中國大陸面臨問題、台灣的留學生、觀光客在大陸，都是服務對象。相對而言，中國大陸到台灣的陸生、陸配、陸客，也都會提供服務。海基會的緊急服務專線，是24小時不打烊。

張小月說，有朋友問她，這樣算是高升還是降調？她說什麼位子都不重要，最重要的是能有這樣的機會來奉獻服務，為國家社會、為兩岸盡一份心力。過去她是參與決策的過程，今後就是走到第一線做服務的工作，過去在陸委會扮演的角色若是大腦中樞，今後就是手跟腳，一定要海陸一家親，才能順利推動工作。

海基會前董事長田弘茂主持最後一次會議時說，華府最近的高層人事異動，顯示美國總統川普決心解決貿易逆差問題，並預備針對中國大陸在內的順差國家採取制裁措施，導致引發美中兩國政經衝突。而川普在日前簽署「台灣旅行法」，開啟台美高層互訪的大門，連帶地引起中國大陸強烈的反彈，後續情勢發展，以及對兩岸關係可能造成的衝擊，確實值得我們高度關注、審慎因應。

田弘茂指出，兩岸關係涉及層面非常複雜，中國大陸在「中共十九大」及「兩會」之後，新領導班子已確立，習近平的「新時代思想」意在落實新型大國關係，對行之有年的當前國際秩序造成影響，對兩岸關係發展同樣會帶來全新的挑戰，值得我們共同密切關注。

田弘茂指出，蔡總統於前年520就職後，持續向中國大陸釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐漸化解歧見。在此他要呼籲大陸政府新的領導班子，能以開闊的胸襟與創意的思維來促進兩岸關係未來的發展。畢竟兩岸關係的和平與穩定是大家共同追求的目標，亦是這一代人的責任。他也深信持續的釋放善意，營造友善的對話環境，終能開啟雙方的對話與合作，造福兩岸人民。

海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。（記者...
海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。（記者余承翰／攝影）
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海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。（記者...
海基會下午召開董監事會議， 宣布由陸委會前主委張小月接任海基會董事長一職。（記者余承翰／攝影）
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海基會張小月

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